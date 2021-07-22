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14:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что мужчины загрязняют атмосферу больше, чем женщины

Исследователи изучили покупки мужчин и женщин и их влияние на вредные выбросы

Источник: Depositphotos

Специалисты шведской компании Ecoloop решили изучить различия влияния гендера на глобальное потепление. Для этого они провели исследование денежных трат одиноких мужчин и женщин за год. Они учитывали затраты на еду, отдых, развлечение, бытовые нужды и другое.

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В ходе исследования специалисты выяснили, что мужчины генерируют на 16% больше выбросов в атмосферу, чем женщины. Это обусловлено тем, что шведские мужчины тратят больше денег на топливо для автомобиля, алкоголь, табак и мясо. Они меньше едят полезной пищи, реже выбирают экологичную упаковку и реже сортируют мусор.

Ученые уточнили, что еда в ресторанах и отдых являются причиной более половины всех вредных выбросов как для мужчин, так и для женщин, пишет The Guardian.

Сообщается, что специалисты провели исследование с целью выяснить и подчеркнуть гендерные различия в выбросах, которые следует признать, чтобы преодолеть климатический кризис.

Ранее международная группа исследователей выяснила, что дикие свиньи оказались опаснее для климата, чем миллион авто.

Екатерина Гура

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