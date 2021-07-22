Жительница Киева два часа наблюдала, как спасатели ищут ее в озере

Довольно неожиданным образом закончилась спасательная операция по поиску пропавшей женщины в киевском парке Партизанской славы. Около шести утра местные охранники нашли на берегу одного из озер в парке брошенные вещи, в том числе сумку с документами и одежду.
В пресс-релизе службы «Муниципальной охраны» Киева говорится, что за несколько часов хозяйка вещей не объявилась, а потому они забили тревогу и вызвали на место полицию и водолазов.
Поиски «утонувшей» киевлянки продолжались около двух часов. Пока водолазы осматривали озеро, полицейские искали женщину в парке. Но тут случилось неожиданное. Оказалось, что все это время «пропавшая» женщина наблюдала со стороны за ходом поисково-спасательных работ.
В итоге она не выдержала и подошла к полицейским сама, чтобы поинтересоваться, что за активность происходит на берегу.