Победитель лотереи в США чуть не лишился билета во время уборки

Джерри Деннис из города Конкорд в штате Северная Каролина стал богаче на 125 тысяч долларов благодаря выигрышу в местной лотерее.
Однако мужчина мог ничего не узнать об этой удаче, если бы менее внимательно отнесся к уборке своего грузовика. Получая свой чек, Деннис рассказал представителям лотереи, что купил билет на розыгрыш 13 июля, но совершенно о нем забыл. Более того, билет лежал в его грузовике вместе с остальными вещами и мусором. Джерри совершенно случайно нашел его, когда убирался в машине. Мужчина отметил, что поначалу чуть не выбросил билет, но заметил его в последнюю минуту и решил проверить.
Деннис, проработавший в гоночной команде около 15 лет, сказал, что планирует использовать часть своего выигрыша, чтобы купить новый Cadillac, остальную часть денег он раздаст своим детям, пишет UPI.