Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что будет, если не сделать укол вторым компонентом вакцины В России первым компонентом вакцины от коронавируса привились около 30 миллионов человек
Фоторепортажи
8New Shepard совершил первый пилотируемый суборбитальный полет
16Открытие МАКС-2021
16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Победитель лотереи в США чуть не лишился билета во время уборки

Он почти выбросил карточку, которая принесла ему 125 тысяч долларов

Джерри Деннис из города Конкорд в штате Северная Каролина стал богаче на 125 тысяч долларов благодаря выигрышу в местной лотерее.

Новость
Уйти в IT: россиянам помогут освоить цифровые профессии

Однако мужчина мог ничего не узнать об этой удаче, если бы менее внимательно отнесся к уборке своего грузовика. Получая свой чек, Деннис рассказал представителям лотереи, что купил билет на розыгрыш 13 июля, но совершенно о нем забыл. Более того, билет лежал в его грузовике вместе с остальными вещами и мусором. Джерри совершенно случайно нашел его, когда убирался в машине. Мужчина отметил, что поначалу чуть не выбросил билет, но заметил его в последнюю минуту и решил проверить.

Деннис, проработавший в гоночной команде около 15 лет, сказал, что планирует использовать часть своего выигрыша, чтобы купить новый Cadillac, остальную часть денег он раздаст своим детям, пишет UPI.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Суд в Киеве обязал завести дело о возможной госизмене Зеленского
Россияне приготовились к ухудшению экономической ситуации
Фигурант дела «версальских» гаишников впал в кому
Теракты Андерса Брейвика: 10 лет спустя
Жительница Киева два часа наблюдала, как спасатели ее ищут
Мама австрийского мальчика рассказала о письме сына Путину
Названы 10 неожиданных фактов о человеческом мозге
Gnezdo.ru
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
В Молдове с 1 апреля вводят режим ЧС до 30 мая
Hi-Tech
Как избавиться от комаров с помощью кофе. Так делают уже многие Секрет, о котором, возможно, вы и не догадывались
Авто
Видеорегистратор снял летающую Toyota Camry (видео) Седан взмыл в воздух над дорогой как в настоящем боевике
Товары для дома
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
Подушки, коврики, ножи: что подарить фанатам пиццы
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
7 гаджетов, которые сберегут ваши нервы и время
Дети
Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новый портрет 8-летнего сына Снимок обнародован в честь дня рождения мальчика
Леди
45-летняя россиянка удочерила ребенка. Чего ей это стоило (фото) Галю всего несколько месяцев назад вернули в детский дом первые усыновители, потому что «она не подошла им по параметрам».
Дом
7 случаев, когда не нужно менять старый паркет
5 решений для скандинавского интерьера
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
5 привычек хорошей хозяйки, которые облегчают жизнь
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь