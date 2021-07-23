13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Формирование луны на орбите экзопланеты попало на фото
Это первое четкое наблюдение пылевого диска вокруг планеты в истории.
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Астрономы впервые в истории четко рассмотрели пылевой диск вокруг одной из планет за пределами Солнечной системы. Из таких околопланетных дисков в молодых планетарных системах формируются луны.
Снимок диска был сделан при помощи комплекса радиотелескопов ALMA в чилийской пустыне Атакама, сообщает Европейская Южная обсерватория (ESO).
Диск окружает планету PDS 70c, одну из двух гигантских планет типа Юпитера, которые обращаются вокруг звезды в созвездии Центавра на расстоянии почти в 400 световых лет от Земли.
Астрономы и раньше находили признаки существования «лунообразующего» диска вокруг этой экзопланеты, но не могли четко отличить диск от окружающей его среды и уверенно подтвердить его существование.
Ученые выяснили, что диаметр диска примерно равен расстоянию от Земли до Солнца, а его массы хватило бы на образование трех спутников размером с Луну.
Анна Лысенко
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