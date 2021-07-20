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14:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученый показал, как падает мяч на разных планетах (видео)

Дольше всего он будет лететь на Церере.

Ученый-планетолог Джеймс О'Донохью создал забавную анимацию о том, как будет падать мяч на Юпитере, Плутоне, Луне, Церере и даже Солнце.

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В ролике мяч падает с высоты 1 км и не испытывает сопротивления воздуха. Чтобы достичь поверхности, ему потребуется 14,3 секунды на Земле, 13,8 — на Сатурне, 15 секунд — на Уране и всего 2,7 секунды на Солнце (при условии, что он не сгорит).

Дольше всего мяч летел бы на Церере — целых 84,3 секунды. Скорость полета мяча зависит от гравитации каждого из космических объектов.

Ранее не менее интересное сравнение создал симулятор от NASA. Он показал, как бы выглядели закаты на Венере, Титане, Марсе, Уране и других планетах.

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