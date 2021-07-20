14:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученый показал, как падает мяч на разных планетах (видео)
Дольше всего он будет лететь на Церере.
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В ролике мяч падает с высоты 1 км и не испытывает сопротивления воздуха. Чтобы достичь поверхности, ему потребуется 14,3 секунды на Земле, 13,8 — на Сатурне, 15 секунд — на Уране и всего 2,7 секунды на Солнце (при условии, что он не сгорит).
Дольше всего мяч летел бы на Церере — целых 84,3 секунды. Скорость полета мяча зависит от гравитации каждого из космических объектов.
Ранее не менее интересное сравнение создал симулятор от NASA. Он показал, как бы выглядели закаты на Венере, Титане, Марсе, Уране и других планетах.
Анна Лысенко
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