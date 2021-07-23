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16:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае обнаружили 35 древних гробниц с фресками

Самые важные находки принадлежат ко временам империи Юань.

В китайском городе Цзинань археологи обнаружили 35 древних гробниц, самые впечатляющие из которых относятся ко временам монгольского государства.

Раскопки в восточном пригороде Цзинаня, где планируют крупное строительство, длились с апреля, сообщает Цзинаньский археологический научно-исследовательский институт.

Обнаруженные гробницы относятся к разным периодам китайской истории. Самые древние были возведены во времена империи Хань (III век до нашей эры — III век нашей эры), а самые новые — при правлении династии Цин (XVII — начало XX века).

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Самые важные находки принадлежат ко временам империи Юань — монгольского государства, которое существовало в 1271—1368 году. В одной из 12 гробниц этого периода археологи обнаружили каменные камеры, а 11 других имеют вырезанные в кирпиче рисунки.

Семь гробниц содержат редкую информацию о похороненных в них людях. Очевидно, часть древнего кладбища принадлежала семье Го позднего периода империи Юань. Кладбище было четко спланировано и упорядочено. Очевидно, что здесь хоронили родственников, говорят исследователи.

Подобные открытия в Китае редки — большинство древних гробниц в стране были разграблены или разрушены еще в древности. И хотя кладбище в Цзинане тоже не избежало такой участи, команда все же нашла в захоронениях более 60 комплектов разных артефактов.

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