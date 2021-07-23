17:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Чайка врезалась девушке в лицо на аттракционе в США (видео)
К счастью, в забавном инциденте никто не пострадал.
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Пользователи соцсетей делятся видео, в котором чайка столкнулась с девушкой на аттракционе в США.
13-летняя Кайли Холман и ее 14-летняя подруга Джорджия Рид из города Уайлдвуд в
Кайли с чайкой на шее несколько секунд пыталась понять, что произошло, а затем сняла с себя птицу и отпустила ее.
К счастью, девушка не пострадала. Ей досталась только маленькая царапина. Птица тоже улетела живой и здоровой.
Самое забавное в том, что сидящая рядом именинница даже не заметила, что произошло с ее подругой. Она испуганно кричала
А вот родители, ожидавшие детей внизу, видели пролетающие мимо перья, но даже не догадывались, что в воздухе произошло забавное столкновение.
Анна Лысенко
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