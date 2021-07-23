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17:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Чайка врезалась девушке в лицо на аттракционе в США (видео)

К счастью, в забавном инциденте никто не пострадал.

Пользователи соцсетей делятся видео, в котором чайка столкнулась с девушкой на аттракционе в США.

13-летняя Кайли Холман и ее 14-летняя подруга Джорджия Рид из города Уайлдвуд в Нью-Джерси решили отметить день рождения Джорджии в местном парке развлечений. Как только сидение с подростками взмыло в воздух, пролетающая мимо чайка устроила девушкам небольшое ДТП.

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Кайли с чайкой на шее несколько секунд пыталась понять, что произошло, а затем сняла с себя птицу и отпустила ее.

К счастью, девушка не пострадала. Ей досталась только маленькая царапина. Птица тоже улетела живой и здоровой.

Самое забавное в том, что сидящая рядом именинница даже не заметила, что произошло с ее подругой. Она испуганно кричала из-за аттракциона.

А вот родители, ожидавшие детей внизу, видели пролетающие мимо перья, но даже не догадывались, что в воздухе произошло забавное столкновение.

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