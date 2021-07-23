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17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит шотландский замок, полностью захваченный лесом (фото)

Природа превратила его в декорации к сказочному фильму.

Шотландский замок Бьюкенен был построен в 1858 году четвертым герцогом Монтроу Джеймсом Грэмом в качестве замены сгоревшему в 1850 году замку Бьюкенен-Олд-хаус. До 1925 года он был шикарной семейной резиденцией, а в 1930-х переоборудован в отель с прилегающим к нему полем для гольфа.

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Дальнейшим планам по застройке территории поместья помешала Вторая мировая война, когда замок был временно конфискован и переоборудован в военный госпиталь, а позже в армейскую педагогическую школу.

В 1954 году, чтобы избежать уплаты налога на недвижимость, с главного здания была снята крыша, а прилегающие постройки уничтожены. С тех пор замок быстро пришел в запустение и начал разрушаться.

За все эти годы историки и волонтеры не раз предпринимали попытки отреставрировать замок и вернуть ему бывшее величие. Его признали памятником категории B и включили в Реестр зданий, находящихся в зоне риска Шотландии, однако до настоящего момента никаких решений в отношении недвижимости принято не было.

Сейчас замок оказался полностью захвачен природой. Туристы с удовольствием приезжают сюда, чтобы побродить по сказочным, но немного жутким разрушенным коридорам, окруженным густыми деревьями и растительностью.

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Особенно завораживающе замок Бьюкенен выглядит с воздуха. В соцсетях можно найти много снимков руин и одиноких башен, покрытых зеленью.

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