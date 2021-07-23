17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит шотландский замок, полностью захваченный лесом (фото)
Природа превратила его в декорации к сказочному фильму.
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Шотландский замок Бьюкенен был построен в 1858 году четвертым герцогом Монтроу Джеймсом Грэмом в качестве замены сгоревшему в 1850 году замку
Дальнейшим планам по застройке территории поместья помешала Вторая мировая война, когда замок был временно конфискован и переоборудован в военный госпиталь, а позже в армейскую педагогическую школу.
В 1954 году, чтобы избежать уплаты налога на недвижимость, с главного здания была снята крыша, а прилегающие постройки уничтожены. С тех пор замок быстро пришел в запустение и начал разрушаться.
За все эти годы историки и волонтеры не раз предпринимали попытки отреставрировать замок и вернуть ему бывшее величие. Его признали памятником категории B и включили в Реестр зданий, находящихся в зоне риска Шотландии, однако до настоящего момента никаких решений в отношении недвижимости принято не было.
Сейчас замок оказался полностью захвачен природой. Туристы с удовольствием приезжают сюда, чтобы побродить по сказочным, но немного жутким разрушенным коридорам, окруженным густыми деревьями и растительностью.
Особенно завораживающе замок Бьюкенен выглядит с воздуха. В соцсетях можно найти много снимков руин и одиноких башен, покрытых зеленью.
Екатерина Гура