18:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Индонезии с COVID-19 притворился своей женой, чтобы сесть в самолет
Он надел мусульманский женский головной убор никаб и прошел на борт по документам супруги.
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Житель Индонезии, чье имя не называется, в середине июля был арестован местной полицией при довольно курьезных обстоятельствах. Сообщается, что мужчина собирался лететь внутренним рейсом Citilink из Джакарты в Тернате, но незадолго до вылета он получил положительный результат на коронавирус. Отказываться от своих планов индонезиец не стал и решил схитрить.
Он надел мусульманский женский головной убор никаб, полностью закрывающий лицо и, вооружившись паспортом и отрицательным тестом своей жены, сел в самолет под ее именем.
Возможно, этот план мог сработать, если бы мужчина во время полета не расслабился и не переоделся в мужскую одежду. Внезапные перемены заметила стюардесса, которая и сообщила о подозрительном мужчине полиции. По прилету в аэропорт Тернате мужчину задержали, где и выяснилось, что он болен ковидом.
Нелегального пассажира тут же отправили на изоляцию под охраной, а когда его карантин закончится, его арестуют за мошенничество с документами и нарушение карантина.
Сообщается, что в Индонезии в начале июля начался новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Ежедневно в стране регистрируется более 50 тысяч новых случаев, а число умерших составляет более тысячи. В связи с этим в Индонезии введены коронавирусные ограничения, в том числе и на внутренние передвижения. Граждане, которые пользуются самолетами и поездами обязательно должны иметь сертификат о вакцинации или отрицательный результат
Екатерина Гура