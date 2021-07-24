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14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер из Торонто покорил Сеть визуальными иллюзиями (видео)

Мастер спецэффектов.

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Блогер Адриан Марке из Торонто прославился в соцсетях как мастер визуальных иллюзий: парень создает видеоролики, в которых заставляет исчезать и появляться предметы, искривляет пространство, умеет становиться великаном или невидимкой.

За мастером монтажа и спецэффектов наблюдают уже больше 160 тысяч человек. «Невероятно, — пишут пользователи. — Мой любимый блогер!».

«У меня начинает болеть голова, когда я пытаюсь разгадать этот трюк», — пишет комментатор под видео, в котором стол превращается в пол.

«Я хочу это повторить! Но как?!» — удивляется один из пользователей.

@adrienmarquet13

The giant of Toronto ?

♬ Life is Incredible - Kart
@adrienmarquet13

IM HOME ??‍♂️

♬ Silenzio Bruno. Chiquitita by ABBA slowed - ur loved <3
@adrienmarquet13

Before & After of my most viral video… for now? ##beforeandafter

♬ original sound - SEB
@adrienmarquet13

The best way to put on a mask ?

♬ original sound - Adrien Marquet
@adrienmarquet13

Gotta be sure to clean to moon from time to time ?

♬ talking to the moon x play date xxtristanxo - xxtristanxo
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Анна Лысенко

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