@adrienmarquet13
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14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогер из Торонто покорил Сеть визуальными иллюзиями (видео)
Мастер спецэффектов.
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Блогер Адриан Марке из Торонто прославился в соцсетях как мастер визуальных иллюзий: парень создает видеоролики, в которых заставляет исчезать и появляться предметы, искривляет пространство, умеет становиться великаном или невидимкой.
За мастером монтажа и спецэффектов наблюдают уже больше 160 тысяч человек. «Невероятно, — пишут пользователи. — Мой любимый блогер!».
«У меня начинает болеть голова, когда я пытаюсь разгадать этот трюк», — пишет комментатор под видео, в котором стол превращается в пол.
«Я хочу это повторить! Но как?!» — удивляется один из пользователей.
Анна Лысенко