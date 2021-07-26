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18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
На дне Марианской впадины найдены гигантские вирусы
Пока нет доказательств, что они опасны для человека.
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В самом глубоком месте нашей планеты, на дне Марианской впадины, китайские ученые обнаружили гигантские вирусы.
По данным исследовательской группы из Шанхая, размеры образцов, найденных на глубине почти 11 км, превышают размеры некоторых бактерий, сообщает South China Morning Post. Обычные вирусы в среднем примерно в сто раз меньше бактерий.
Находка поразила ученых прежде всего потому, что сложные формы жизни практически не встречаются на таких глубинах
Исследователям удалось получить последовательности генома 15 различных типов вирусов и более 100 видов других микроорганизмов со дна впадины. Оказалось, что некоторые из найденных вирусов относятся к мимивирусам, живущим на амебах.
Ученые отмечают, что в некоторых случаях гигантские вирусы могут вызывать повреждение тканей у млекопитающих, но пока нет доказательств того, что они опасны для человека.
Анна Лысенко
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