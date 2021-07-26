Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 26 июляСоздание ФБР, денежная реформа в России, восстание на Кубе и другие события, которые произошли 26 июля в разные годы
Фоторепортажи
13Температура плавления: как россияне справляются с жарой
16Открытие МАКС-2021
18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

На дне Марианской впадины найдены гигантские вирусы

Пока нет доказательств, что они опасны для человека.

В самом глубоком месте нашей планеты, на дне Марианской впадины, китайские ученые обнаружили гигантские вирусы.

По данным исследовательской группы из Шанхая, размеры образцов, найденных на глубине почти 11 км, превышают размеры некоторых бактерий, сообщает South China Morning Post. Обычные вирусы в среднем примерно в сто раз меньше бактерий.

Читайте также
К суперсервису «Поступление в вуз онлайн» подключились 442 российских вуза и 93 их филиала

Находка поразила ученых прежде всего потому, что сложные формы жизни практически не встречаются на таких глубинах из-за очень низких температур, полной темноты и огромного давления. На дне Марианской впадины оно в 1100 раз превышает атмосферное.

Исследователям удалось получить последовательности генома 15 различных типов вирусов и более 100 видов других микроорганизмов со дна впадины. Оказалось, что некоторые из найденных вирусов относятся к мимивирусам, живущим на амебах.

Ученые отмечают, что в некоторых случаях гигантские вирусы могут вызывать повреждение тканей у млекопитающих, но пока нет доказательств того, что они опасны для человека.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о природе

Во время загрузки произошла ошибка.
Российские гимнасты завоевали золото в командном турнире на ОИ
Сдавшая ЕГЭ восьмилетняя москвичка прошла экзамены в МГУ
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы
Карпин высказался о судьбе Дзюбы в сборной России
В Китае заявили о патовой ситуации в отношениях с США
На север Италии обрушился град размером с яблоко
Привитые от COVID пожилые москвичи получат «коробку здоровья»
Долгожданный праздник
Спортивные игры на свежем воздухе
Авто
ГИБДД раскрыла статистику работы скрытых патрулей Автоинспекторы ездят на «гражданских» машинах и передают информацию и нарушителях своим коллегам
Товары для дома
Лучше, чем в офисе: как обустроить рабочее место дома
20 хитов AliExpress, которые помогут дожить до 2022-го
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Дети
Дмитрий Шепелев впервые показал лицо 8-летнего сына Телеведущий принял с мальчиком участие в фотосессии для журнала
Леди
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера Китти Спенсер сыграла свадьбу с возлюбленным
Дом
12 небанальных идей для декора стен
Как оформить евродвушку с двумя гардеробными
Как выглядит квартира 36-летней Варнавы
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь