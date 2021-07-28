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13:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдены новые останки гигантской летучей мыши-вампира

Она жила 100 тысяч лет назад.

Аргентинским ученым посчастливилось обнаружить челюсть редкой летучей мыши-вампира, которая обитала в Южной Америке в позднем плейстоцене больше 100 тысяч лет назад.

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Вымерший вид Desmodus draculae, о котором идет речь, был открыт еще в 1965 году, но его останки находят очень редко. Новая находка в одной из аргентинских пещер недалеко от города Мирамар помогла ученым узнать больше о древнем загадочном существе. Их работа опубликована в Ameghiniana.

Desmodus draculae (дословно — вампир дракулы) был на 30% больше своего ближайшего живущего родственника среди летучих мышей — обыкновенного вампира (Desmodus rotundus). Размах крыльев животного достигал 50 см. Его череп был длинным и узким. Нижняя челюсть была больше верхней и выступала вперед. Во рту красовались внушительные клыки, которые помогали животному прокусить толстую кожу добычи.

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Ученые до сих пор не совсем уверены, каким был рацион доисторических летучих мышей-вампиров. Одни исследователи считают, что они питались кровью грызунов и прочих мелких животных. Другие предполагают, что Desmodus draculae охотились на крупных млекопитающих. Пещера, в которой нашли останки летучей мыши, была домом гигантского ленивца, что подтверждает скорее последнюю гипотезу.

В наше время из примерно 1,4 тыс. известных видов летучих мышей только три являются гематофагами — паразитами, живущими исключительно за счет крови других существ. Это обыкновенный вампир (Desmodus rotundus), мохноногий вампир (Diphylla ecaudata) и белокрылый вампир (Diaemus youngi). Все они обитают в Южной Америке.

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Ученые считают, что гематофагия развилась у них благодаря общему предку. Новые останки летучих мышей-вампиров помогут пролить свет на удивительную эволюцию этих существ.

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