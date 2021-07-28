17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Чайка в полете ограбила тупика и стала звездой соцсетей
Уникальные кадры фотограф сделал в Исландии
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Американский фотограф дикой природы Джеймс Биан во время своего недавнего путешествия в Исландию стал свидетелем дерзкого преступления.
Когда атлантический тупик возвращался с рыбалки с добычей к своему гнезду с птенцами, то стал жертвой ограбления. На него из засады вылетела большая чайка и прямо в воздухе попыталась отобрать рыбу.
Биан отметил, что это было очень драматическое и обидное столкновение, но, к счастью, чайке не удалось вырвать из клюва тупика всю добычу, а потому тот
Необычные кадры фотограф опубликовал в соцсетях в конце июля, и за несколько дней они стали вирусными и разошлись по всему интернету. В комментариях пользователи возмутились дерзким поведением чайки и отметили, что даже в дикой природе существуют такие возмутительные преступления.
Екатерина Гура