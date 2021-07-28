Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 28 июляПервый волейбольный матч, начало фестиваля молодежи и студентов, похороны Владимира Высоцкого и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
21Победители конкурса iPhone Photography Awards 2021 года
8Показаны самые красивые станции Парижского метрополитена
17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Чайка в полете ограбила тупика и стала звездой соцсетей

Уникальные кадры фотограф сделал в Исландии

Американский фотограф дикой природы Джеймс Биан во время своего недавнего путешествия в Исландию стал свидетелем дерзкого преступления.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Дикая гусыня пришла проведать больного гуся в клинику

Когда атлантический тупик возвращался с рыбалки с добычей к своему гнезду с птенцами, то стал жертвой ограбления. На него из засады вылетела большая чайка и прямо в воздухе попыталась отобрать рыбу.

Биан отметил, что это было очень драматическое и обидное столкновение, но, к счастью, чайке не удалось вырвать из клюва тупика всю добычу, а потому тот все-таки смог накормить своих птенцов.

Необычные кадры фотограф опубликовал в соцсетях в конце июля, и за несколько дней они стали вирусными и разошлись по всему интернету. В комментариях пользователи возмутились дерзким поведением чайки и отметили, что даже в дикой природе существуют такие возмутительные преступления.

Екатерина Гура

Еще больше о животных

Во время загрузки произошла ошибка.

Кремль прокомментировал слова Байдена о «проблемах Путина»
Путин поручил досрочно начать выплаты по 10 тысяч на школьника
Американские саблисты отказались выходить на матч против России
Попова сообщила число вакцинированных от COVID-19 в России
Ученые определили полезную для сердца дозу алкоголя
Центробанк назвал причину падения доходов россиян
В «Векторе» назвали приблизительный срок окончания пандемии
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Hi-Tech
WhatsApp готовит функцию переноса истории чатов с iOS на Android Долгожданная опция
Авто
Самые угоняемые автомобили в 2021 году в России: фото Топ-10 машин из массового сегмента
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Популярные темы на «Детях»
Картинки 809
Опека=развод. Наболело. 629
Снова я... просто мысли в слух 547
Бюджет 540
Леди
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера Китти Спенсер сыграла свадьбу с возлюбленным
Дом
Почему мы покупаем слишком много еды
Эмбоссер: что такое и кому пригодится на кухне
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
В гостях: необычная квартира 68-летнего Анатолия Вассермана
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь