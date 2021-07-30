14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названа страна, которая сможет выжить в случае краха цивилизации
Она энергетически независима, обладает пригодной для сельского хозяйства землей, развитой инфраструктурой и удалена от соседей.
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Новую Зеландию назвали самой подходящей страной для того, чтобы пережить крах человеческой цивилизации.
К такому выводу пришли исследователи из Института глобальной устойчивости в Великобритании, изучив потенциал разных стран на случай глобального кризиса.
В пятерку перспективных стран также попали Исландия, Великобритания, Австралия (а точнее, только остров Тасмания) и Ирландия, говорится в исследовании, опубликованном в Sustainability.
Ученые подчеркнули, что с момента зарождения человеческая цивилизация постоянно усложняет свою
Как оказалось, самыми перспективными на случай глобального коллапса оказались высокоразвитые островные страны, говорят исследователи. Важную роль играет и относительно стабильный климат этих территорий с небольшими перепадами температур, что поможет не так остро ощущать последствия глобального потепления.
Анна Лысенко