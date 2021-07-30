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14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названа страна, которая сможет выжить в случае краха цивилизации

Она энергетически независима, обладает пригодной для сельского хозяйства землей, развитой инфраструктурой и удалена от соседей.

Новую Зеландию назвали самой подходящей страной для того, чтобы пережить крах человеческой цивилизации.

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К такому выводу пришли исследователи из Института глобальной устойчивости в Великобритании, изучив потенциал разных стран на случай глобального кризиса.

В пятерку перспективных стран также попали Исландия, Великобритания, Австралия (а точнее, только остров Тасмания) и Ирландия, говорится в исследовании, опубликованном в Sustainability.

Ученые подчеркнули, что с момента зарождения человеческая цивилизация постоянно усложняет свою социально-политическую организацию. Связанные с этим конфликты дополнились в последнее столетие новыми вызовами — глобальным потеплением и глобализацией экономики. Если случится коллапс, он затронет все страны без исключения, поскольку они слишком тесно связаны на многих уровнях.

Чтобы определить относительные «острова безопасности» в случае кризиса, ученые оценили уровень самодостаточности стран: наличие энергетической и производственной инфраструктуры, пригодной для возделывания земли, а также удаленность от соседей.

Как оказалось, самыми перспективными на случай глобального коллапса оказались высокоразвитые островные страны, говорят исследователи. Важную роль играет и относительно стабильный климат этих территорий с небольшими перепадами температур, что поможет не так остро ощущать последствия глобального потепления.

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