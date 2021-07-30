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17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Германии подрядчик на экскаваторе отомстил нечестному застройщику

После акта мести его задержала полиция.

Житель Германии на экскаваторе разрушил фасад недавно построенной многоэтажки, назвав это актом мести за неоплаченную работу.

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Инцидент, попавший в заголовки немецких СМИ, произошел в городе Блумберг вечером 28 июля. Предварительный ущерб, нанесенный экскаватором зданию и гаражам поблизости, оценивают в 500 тысяч евро, сообщает Blick.

47-летний «мститель» оказался субподрядчиком застройщика. По словам мужчины, его компании так и не выплатили задолженность в размере 5 миллионов евро. Экскаватор немец взял в аренду специально. Мужчина не остановился бы так просто, если бы машина не сломалась, заявил он.

Полиция оцепила место происшествия, так как в разрушенных гаражах могли взорваться газовые баллоны. К этому времени «мстителю» удалось скрыться, но позже он сам сдался правоохранительным органам.

Застройщик отрицает, что имеет какие-либо задолженности. В компании оценивают, нужно ли сносить дом, в который первые жильцы хотели переехать уже в субботу.

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