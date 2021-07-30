17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Германии подрядчик на экскаваторе отомстил нечестному застройщику
После акта мести его задержала полиция.
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Житель Германии на экскаваторе разрушил фасад недавно построенной многоэтажки, назвав это актом мести за неоплаченную работу.
Инцидент, попавший в заголовки немецких СМИ, произошел в городе Блумберг вечером 28 июля. Предварительный ущерб, нанесенный экскаватором зданию и гаражам поблизости, оценивают в 500 тысяч евро, сообщает Blick.
47-летний «мститель» оказался субподрядчиком застройщика. По словам мужчины, его компании так и не выплатили задолженность в размере 5 миллионов евро. Экскаватор немец взял в аренду специально. Мужчина не остановился бы так просто, если бы машина не сломалась, заявил он.
Полиция оцепила место происшествия, так как в разрушенных гаражах могли взорваться газовые баллоны. К этому времени «мстителю» удалось скрыться, но позже он сам сдался правоохранительным органам.
Застройщик отрицает, что имеет
Анна Лысенко