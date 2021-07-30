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18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Озера в США захватывают безногие амфибии из Южной Америки

Ученые полагают, что их содержали в аквариуме, а затем выпустили в дикую природу.

Биологи из Флориды в конце июля сделали неожиданное открытие. Они выловили в канале Тамиами странное существо, похожее одновременно на гигантского червя и змею.

Этим существом оказалась безногая амфибия под названием широкоголовая червяга, которая обитает в Южной Америке, в основном, в Колумбии и Венесуэле.

Эти червяги могут вырастать до полутора метров, но опасности для людей они не представляют. Существа ведут ночной образ жизни и охотятся на мелких рыб и насекомых.

Это уже не первый случай, когда червяг находят в водоемах Флориды. Специалисты полагают, что их намеренно или случайно в дикую природу выпустили любители экзотических животных, так как червяг часто держат в авкатеррариумах.

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Ученые говорят, что попав в дикую природу, животные начали активно размножаться. Но то, как их растущая популяция повлияет на экосистему Флориды, пока неизвестно.

Напомним, что в начале июля в американском штате Миннеаполис озера и реки начали захватывать гигантские золотые рыбки, которых бывшие владельцы выпускают в дикую природу.

Екатерина Гура

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