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16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, что Солнце издает похожие на пение звуки (видео)

«Музыкальные» вибрации возникают, когда звезда вращается вокруг своей оси.

Источник: NASA

Солнце излучает низкие частоты, которые звучали бы похоже на музыку или пение, если бы не космический вакуум.

К такому выводу пришли немецкие ученые из Институт исследования Солнечной системы имени Макса Планка и Геттингенского университета. Они изучили данные за 10 лет, полученные космической Обсерваторией солнечной динамики НАСА, и сравнили их с компьютерными моделями. Работа исследователей опубликована в журнале Astronomy and Astrophysics.

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Колебания возникают во время вращения Солнца вокруг своей оси. Поскольку оно не является твердым телом, а состоит из газообразной плазмы, скорость вращения для разных широт Солнца разная. На экваторе она наибольшая — примерно 25,34 земных суток, а вблизи полюсов наименьшая — почти 38 суток.

Такое неравномерное вращение, известное как дифференциальное, приводит к тому, что различные области Солнца резонируют друг с другом, испуская колебания с регулярной предсказуемой скоростью.

Более полувека назад ученые открыли быстрые колебания на Солнце, похожие на «высокие» ноты. Они возникают циклично — примерно раз в пять минут. Теперь исследователи заметили и низкие «музыкальные» вибрации, связанные с циклами, которые длятся 27 дней, что примерно отвечает скорости вращения Солнца вокруг своей оси.

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