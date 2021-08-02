Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 августаДень ВДВ, завершение строительства Беломорканала и другие события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
10Названы 10 неожиданных фактов о человеческом мозге
1010 арок, которые стали символами своих городов
14:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Англии взорвали бывшую электростанцию (видео)

В начале августа четыре гигантские градирни сравняли с землей.

1 августа в Северном Йоркшире в Англии были снесены четыре 90-метровые градирни на бывшей электростанции Эггборо. Их буквально за считанные секунды сравняли с землей в результате контролируемого взрыва, за которым издалека наблюдали местные жители, а также все желающие в прямой трансляции в соцсетях.

Угольная электростанция была выведена из эксплуатации в 2018 году, и четыре из восьми башен были разрушены в рамках плановой реконструкции. Градирни Эггборо были видны на многие километры и являлись достопримечательностью Йоркшира более 50 лет.

Модную весенне-летнюю одежду распродают со скидками до -50%

В день сноса полиция закрыла дороги, а 40 охранников патрулировали 350-метровую закрытую зону вокруг электростанции.

Площадка, приобретенная St Francis Group в 2019 году, будет превращена в промышленный и распределительный парк после того, как остальная часть станции, включая оставшиеся четыре градирни и дымоход высотой 200 метров, также будут снесены позже в августе, пишет Metro.

Екатерина Гура

Читайте также
Республиканцы представили доклад об утечке COVID из лаборатории
«Привезу золото в Крым». В Токио грядет финал Россия – Украина
Гимнаст Аблязин взял серебро при равном числе баллов с чемпионом
Минздрав разрешил больницам лечить за счет самих пациентов
Ученый назвал причины невосприимчивости к коронавирусу
Гидрометцентр предупредил о возвращении аномальной жары
Суд в Москве вынес приговор «коронавирусному пранкеру»
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Здоровье
В США озвучили доказательства утечки коронавируса из лаборатории В докладе республиканца Майкла Маккола также утверждается, что в Уханьском институте вирусологии могла идти работа над генным изменением вирусов.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Собчак — о ситуации с Тимановской
Узбекистан лишился своего титулованного боксера на Олимпиаде-2020
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
Gnezdo.ru
Актрисы, которые были женами одного мужчины: 5 пар
Маленькую Женю из "Сватов" не узнать сейчас: фото
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
Куда пропал актер из «Солдатов»: непростая судьба
Леди
Телеведущая Ольга Шелест: «Я похудела благодаря книге» Из этого интервью ты узнаешь, как похудеть и бросить курить с помощью чтения
Дом
Как выглядит квартира 82-летней Федосеевой-Шукшиной
Самые полезные кулинарные лайфхаки из тиктока
Идеи подарков: 7 красивых банок домашнего варенья
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь