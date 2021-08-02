В Англии взорвали бывшую электростанцию (видео)

1 августа в Северном Йоркшире в Англии были снесены четыре 90-метровые градирни на бывшей электростанции Эггборо. Их буквально за считанные секунды сравняли с землей в результате контролируемого взрыва, за которым издалека наблюдали местные жители, а также все желающие в прямой трансляции в соцсетях.
Угольная электростанция была выведена из эксплуатации в 2018 году, и четыре из восьми башен были разрушены в рамках плановой реконструкции. Градирни Эггборо были видны на многие километры и являлись достопримечательностью Йоркшира более 50 лет.
В день сноса полиция закрыла дороги, а 40 охранников патрулировали 350-метровую закрытую зону вокруг электростанции.
Площадка, приобретенная St Francis Group в 2019 году, будет превращена в промышленный и распределительный парк после того, как остальная часть станции, включая оставшиеся четыре градирни и дымоход высотой 200 метров, также будут снесены позже в августе, пишет Metro.