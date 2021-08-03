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13:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Два детеныша панды родились в зоопарке во Франции

Мама и медвежата чувствуют себя хорошо

6
фотографий
6
фотографий

Сотрудники французского зоопарка Боваль поделились с миром радостной новостью. Панда по кличке Хуань-Хуань родила двух детенышей.

За процессом рождения сотрудники зоопарка и ветеринары следили с помощью камер видеонаблюдения, чтобы в случае необходимости помочь роженице. Но все прошло хорошо, и на свет появились два малыша, пол которых пока неизвестен.

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Ветеринарам удалось осмотреть одного из медвежат, а вот второй пока находится с мамой, так что специалистам еще предстоит познакомиться с ним поближе.

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Главный ветеринар зоопарка Батист Мюло рассказал, что в 2017 году Хуань-Хуань также становилась мамой двойняшек, но тогда один из малышей не выжил.

Отметим, что в естественной среде при рождении двойняшек панда-мама выбирает себе только одного детеныша на воспитание, второй при этом погибает. В зоопарках сотрудники забирают такого «отказника» и выращивают его сами. При этом новорожденных медвежат периодически меняют местами, чтобы они оба получали мамину заботу и молоко.

Сообщается, что новоиспеченные родители Хуань-Хуань и ее партнер Юань Цзы приехали во Францию из Китая в рамках «пандовой дипломатии» в 2012 году.

Екатерина Гура

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