13:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Два детеныша панды родились в зоопарке во Франции
Мама и медвежата чувствуют себя хорошо
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Сотрудники французского зоопарка Боваль поделились с миром радостной новостью. Панда по кличке
За процессом рождения сотрудники зоопарка и ветеринары следили с помощью камер видеонаблюдения, чтобы в случае необходимости помочь роженице. Но все прошло хорошо, и на свет появились два малыша, пол которых пока неизвестен.
Ветеринарам удалось осмотреть одного из медвежат, а вот второй пока находится с мамой, так что специалистам еще предстоит познакомиться с ним поближе.
Главный ветеринар зоопарка Батист Мюло рассказал, что в 2017 году
Отметим, что в естественной среде при рождении двойняшек
Сообщается, что новоиспеченные родители
Екатерина Гура