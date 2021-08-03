16:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые сделали неожиданное открытие о крови неандертальцев
И больше узнали о причинах их вымирания.
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Новый анализ геномов неандертальцев показал, что их кровь была гораздо ближе к человеческой, чем считалось ранее.
Ранее по останкам неандертальцев было установлено, что они были носителями группы крови 0. В новом исследовании, опубликованном в PLOS One, ученые из Франции проанализировали геномы трех неандертальцев и одного денисовца и неожиданно обнаружили, что у древних «кузенов» человека также встречались группы крови А и В.
Оказалось также, что гены, лежащие в основе групп крови неандертальцев и денисовцев, подтверждают мнение о том, что эти древние виды людей возникли в Африке.
Большое количество общих аллелей в геномах предполагает также низкое генетическое разнообразие неандертальцев и денисовцев, связанное, вероятно, с инбридингом — близкородственным скрещиванием.
Например, генетика неандертальцев могла привести к частым случаям гемолитической болезни новорожденного — заболевания, возникающего в результате несовместимости крови матери и ребенка по некоторым антигенам. При этой болезни иммунная система матери атакует клетки крови ее плода.
Ослабление потомства и низкий процент рождаемости в сочетании с борьбой экологическую нишу с современным человеком и привели к вымиранию этих видов людей, предполагают ученые.
Анна Лысенко
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