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16:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые сделали неожиданное открытие о крови неандертальцев

И больше узнали о причинах их вымирания.

Источник: AP 2021

Новый анализ геномов неандертальцев показал, что их кровь была гораздо ближе к человеческой, чем считалось ранее.

Ранее по останкам неандертальцев было установлено, что они были носителями группы крови 0. В новом исследовании, опубликованном в PLOS One, ученые из Франции проанализировали геномы трех неандертальцев и одного денисовца и неожиданно обнаружили, что у древних «кузенов» человека также встречались группы крови А и В.

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Оказалось также, что гены, лежащие в основе групп крови неандертальцев и денисовцев, подтверждают мнение о том, что эти древние виды людей возникли в Африке.

Большое количество общих аллелей в геномах предполагает также низкое генетическое разнообразие неандертальцев и денисовцев, связанное, вероятно, с инбридингом — близкородственным скрещиванием.

Например, генетика неандертальцев могла привести к частым случаям гемолитической болезни новорожденного — заболевания, возникающего в результате несовместимости крови матери и ребенка по некоторым антигенам. При этой болезни иммунная система матери атакует клетки крови ее плода.

Ослабление потомства и низкий процент рождаемости в сочетании с борьбой экологическую нишу с современным человеком и привели к вымиранию этих видов людей, предполагают ученые.

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