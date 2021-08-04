14:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что Мачу-Пикчу старше, чем считалось ранее
Древний город был заселен уже в 1420 году
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Группа исследователей во главе с Ричардом Бургером, профессором антропологии Йельского университета, провела радиоуглеродное датирование останков людей, захороненных в древнем городе инков
Благодаря новому исследованию ученые выяснили, что город был обитаем уже в 1420 году. Ранее считалось, что
Информация о появлении и становлении
Екатерина Гура