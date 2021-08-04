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14:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что Мачу-Пикчу старше, чем считалось ранее

Древний город был заселен уже в 1420 году

Источник: Giacomo Buzzao/CC0
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Группа исследователей во главе с Ричардом Бургером, профессором антропологии Йельского университета, провела радиоуглеродное датирование останков людей, захороненных в древнем городе инков Мачу-Пикчу.

Благодаря новому исследованию ученые выяснили, что город был обитаем уже в 1420 году. Ранее считалось, что Мачу-Пикчу был основан лишь в 1440—1450 годах.

Информация о появлении и становлении Мачу-Пикчу была основана на исторических документах и записях испанских колонистов. Новые технологии исследований, в том числе радиоуглеродный анализ, позволяют более точно установить даты и пересмотреть известные представления о том, когда империя инков достигла своего расцвета, пишет Live Science.

Екатерина Гура

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