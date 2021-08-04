16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые научились предсказывать математические способности человека
Обычная МРТ может показать, легко ли даются ребенку вычисления и логические задачи.
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Математические способности людей можно предсказать по уровням нейромедиаторов в мозге, показали результаты исследования ученых из Великобритании.
Нейромедиаторы — это химические вещества, которые имеют решающее значение для правильного функционирования мозга. Они ответственны за передачу сообщений между нейронами и другими типами клеток.
Ученые проанализировали два нейромедиатора: глутамат и
В исследовании приняли участие 255 молодых людей в возрасте от шести лет до студентов университетов. Они сдали математические тесты и прошли
Результаты исследования показали, что высокие уровни ГАМК и низкие уровни глутамата во внутритеменной борозде мозга связаны с лучшими арифметическими способностями у детей. А вот у студентов — с точностью до наоборот, говорится в исследовании, опубликованном в PLOS Biology.
Такой неоднозначный результат говорит о том, что наш мозг чрезвычайно пластичен, и его «химия» меняется по мере взросления организма, говорят исследователи.
Их работа также позволяет определять математический потенциал ребенка или подростка как минимум на ближайшие полтора года.
Анна Лысенко
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