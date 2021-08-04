Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 4 августаНачало Медного бунта в Москве, отправление первого электропоезда и другие события этого дня
Фоторепортажи
7Названы неожиданные научные факты о дружбе
13Лесные пожары дошли до Антальи
16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые научились предсказывать математические способности человека

Обычная МРТ может показать, легко ли даются ребенку вычисления и логические задачи.

Источник: Reuters

Математические способности людей можно предсказать по уровням нейромедиаторов в мозге, показали результаты исследования ученых из Великобритании.

Нейромедиаторы — это химические вещества, которые имеют решающее значение для правильного функционирования мозга. Они ответственны за передачу сообщений между нейронами и другими типами клеток.

Читайте также
К суперсервису «Поступление в вуз онлайн» подключились 442 российских вуза и 93 их филиала

Ученые проанализировали два нейромедиатора: глутамат и гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), которые связаны с пластичностью мозга и нашей способностью к обучению. В частности, первый из них возбуждает нейроны, а второй, наоборот, замедляет. Таким образом создается своеобразный баланс, важный для восприятия новой информации.

В исследовании приняли участие 255 молодых людей в возрасте от шести лет до студентов университетов. Они сдали математические тесты и прошли магнитно-резонансную томографию.

Результаты исследования показали, что высокие уровни ГАМК и низкие уровни глутамата во внутритеменной борозде мозга связаны с лучшими арифметическими способностями у детей. А вот у студентов — с точностью до наоборот, говорится в исследовании, опубликованном в PLOS Biology.

Такой неоднозначный результат говорит о том, что наш мозг чрезвычайно пластичен, и его «химия» меняется по мере взросления организма, говорят исследователи.

Их работа также позволяет определять математический потенциал ребенка или подростка как минимум на ближайшие полтора года.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о науке

Во время загрузки произошла ошибка.
Российские синхронистки выиграли соревнования дуэтов в Токио
ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса
Синоптик предупредил россиян о наступлении 43-градусной жары
Водителям рассказали о «скрытых» патрулях ГИБДД
Тимановская в последний момент поменяла рейс и покинула Японию
Чубайс заявил о смене мировых элит из-за революции в энергетике
Лидер рок-группы Lordi пришел на вакцинацию в концертном костюме
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
Россиян предупредили об аномальных морозах
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Hi-Tech
Раскрыта тайна происхождения лунной воды Она «прячется» в особых местах
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Актрисы, которые были женами одного мужчины: 5 пар
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Я сел за холст и они засмеялись, начав рисовать
Леди
Высоцкая и Кончаловский растрогали фанатов нежными чувствами Актриса показала романтичное фото с супругом
Дом
Старинный кабинет и беседка: в гостях у 57-летнего Гордона
6 самых красивых рабочих мест
7 признаков квартиры, которую не выйдет продать по хорошей цене
20 суперполезных находок с AliExpress
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь