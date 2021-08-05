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18:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые заявили, что морские черепахи могут исчезнуть из-за мусора

«Выбор» у них небольшой — отравиться токсичными веществами или быть съеденными

Источник: Depositphotos

Ученые из Австралии поделились выводами своего нового исследования морских черепах. Изучив молодых черепах, обитающих вдоль восточного и западного побережья Австралии (в Тихом и Индийском океанах), специалисты обнаружили пластик внутри практически 80 процентов животных.

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Как пояснили специалисты, когда молодые черепашки появляются на свет, то, добравшись до воды, вместе с течениями они уплывают далеко в открытый океан, где их не могут достать хищники. Там они взрослеют, набираются сил и отращивают крепкий защитный панцирь.

Но теперь такие заплывы стали для них не менее опасны, чем хищники. Дело в том, что из-за загрязнения океана черепахи глотают пластик и прочий мусор, плавающий в воде, что так же легко может их погубить.

Ученые заметили, что рептилии в последнее время стали избегать таких дальних заплывов в грязной воде и чаще остаются в ближних водах, где становятся легкой добычей для хищников. Специалисты считают, что из-за таких изменений поведения популяция морских черепах может резко сократиться, но как решить эту проблему — ученые пока не знают.

Екатерина Гура

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