Математик нашел пифагоровы тройки на вавилонской табличке

Исследователь-математик Дэниел Мансфилд из Университета Нового Южного Уэльса сделал уникальное открытие, изучив вавилонскую глиняную табличку под номером Si.427 возрастом 3,7 тысячи лет, которую археологи нашли в Ираке в XIX веке.
Мансфилд отметил, что на табличке выгравирован «удивительно точный план поля», который, как оказалось, является старейшим известным примером прикладной геометрии в мире.
В древнем «документе», в котором говорится о поле, которое на две части пытались поделить конфликтующие стороны, оказались «пифагоровы тройки» — наборы целых чисел, которые могут быть сторонами прямоугольного треугольника.
«Греки изобрели свою тригонометрию, потому что они изучали астрономию, но у вавилонян был свой собственный отдельный вариант тригонометрии, который они разработали для решения проблем, связанных с землей и границами», — сказал Мэнсфилд, комментируя свое исследование.
Таким образом получается, что в древней Месопотамии основы тригонометрии были известны еще за тысячу лет до Пифагора, пишет Vice.