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09:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Математик нашел пифагоровы тройки на вавилонской табличке

В древней Месопотамии основы тригонометрии были известны еще за тысячу лет до Пифагора

Исследователь-математик Дэниел Мансфилд из Университета Нового Южного Уэльса сделал уникальное открытие, изучив вавилонскую глиняную табличку под номером Si.427 возрастом 3,7 тысячи лет, которую археологи нашли в Ираке в XIX веке.

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Мансфилд отметил, что на табличке выгравирован «удивительно точный план поля», который, как оказалось, является старейшим известным примером прикладной геометрии в мире.

В древнем «документе», в котором говорится о поле, которое на две части пытались поделить конфликтующие стороны, оказались «пифагоровы тройки» — наборы целых чисел, которые могут быть сторонами прямоугольного треугольника.

«Греки изобрели свою тригонометрию, потому что они изучали астрономию, но у вавилонян был свой собственный отдельный вариант тригонометрии, который они разработали для решения проблем, связанных с землей и границами», — сказал Мэнсфилд, комментируя свое исследование.

Таким образом получается, что в древней Месопотамии основы тригонометрии были известны еще за тысячу лет до Пифагора, пишет Vice.

Екатерина Гура

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