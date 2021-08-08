Названы 10 долгостроев-шедевров всех времен (фото)

Арену в Риме строили 10 лет с 72 по 80 год нашей эры. Для ее возведения в город в качестве рабов были доставлены 100 тысяч заключенных после войны в Иудее.
Знаменитый древнегреческий храм строили 17 лет, закончив в 430 году до нашей эры. В строительстве задействовали лучших на то время художников и потратили огромные средства. Строителями Парфенона называют древнегреческих архитекторов Иктина и Калликрата.
Пирамиду в Гизе высотой 137 метров построили 4,5 тыс. лет назад, наложив друг на друга 210 слоев огромных каменных блоков. Колоссальное строение было готово всего за 20 лет.
Цитадель в Перу инки строили 63 года, окончив работы около 1508 года. Они работали с гигантскими мегалитами по технологии, близкой к древнеегипетской.
Кафедральный городской собор святого Петра в Йорке строили с 1220 по 1472 год. Это один из крупнейших готических храмов в северной Европе.
Священный город майя на севере полуострова Юкатан в Мексике возводили около 400 лет.
Храмовый комплекс в честь бога Вишну в Камбодже строили 418 лет. Его возвели в окрестностях Великого озера, где в XI—XIV веках находились столицы Ангкорской империи и резиденции древних кхмерских царей.
Столицу Идумеи, а позже Набатейского царства, строили 450 лет. Она спрятана посреди пустыни в Иордании.
Гигантский комплекс с менгирами и сакральными погребениями в Великобритании приобрел окончательные очертания только спустя 1600 лет после своего появления.
Оборонительную стену в Китае строили с 400 года до нашей эры и завершили только в 1600 году. Это главный долгострой мира, на который потратили 2 тысячи лет.