Жителя Британии оштрафовали за установку фальшивого «светофора»

62-летний Уэйн Эрл из британского графства Уилтшир в начале августа предстал перед судом и был оштрафован на 460 долларов за установку возле своего дома зеленых огней, которые водители часто путали с сигналом светофора.
Эрл установил фонари на своем крыльце еще несколько лет назад, после того, как водитель грузовика, разворачиваясь на перекрестке, въехал в его дом, снеся забор и часть крыльца. Британец отмечает, что подобные аварии случались довольно часто, так как его дом находится очень близко к дороге, и некоторые водители, совершая маневры, не рассчитывали правильно свои возможности.
Эрл отмечает, что изначально он установил возле своего крыльца два огромных белых фонаря, чтобы водители видели его дом. Но затем поменял лампочки на зеленые, так как белый и желтый свет плохо влиял на живущих в этом районе летучих мышей.
Однако местные жители и полицейские не одобрили инициативу мужчины — зеленые фонари, расположенные на одном уровне с установленными там светофорами, начали сбивать с толку уже водителей, которые не понимали, что им следует делать на дороге.
В итоге городские власти в принудительном порядке заставили британца убрать зеленые фонари и обязали заплатить штраф за создание «опасной ситуации на дороге», пишет Metro.