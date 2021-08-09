Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Мошенники начали шантажировать «троллящих» их россиян По данным ОНФ, 90% работоспособных россиян как минимум один раз сталкивались со звонками злоумышленников
Фоторепортажи
18Лесные пожары подступают к Афинам
7Названы неожиданные научные факты о дружбе
18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жителя Британии оштрафовали за установку фальшивого «светофора»

Таким образом мужчина пытался спасти свой дом от горе-водителей

Новость
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд рублей

62-летний Уэйн Эрл из британского графства Уилтшир в начале августа предстал перед судом и был оштрафован на 460 долларов за установку возле своего дома зеленых огней, которые водители часто путали с сигналом светофора.

Эрл установил фонари на своем крыльце еще несколько лет назад, после того, как водитель грузовика, разворачиваясь на перекрестке, въехал в его дом, снеся забор и часть крыльца. Британец отмечает, что подобные аварии случались довольно часто, так как его дом находится очень близко к дороге, и некоторые водители, совершая маневры, не рассчитывали правильно свои возможности.

Эрл отмечает, что изначально он установил возле своего крыльца два огромных белых фонаря, чтобы водители видели его дом. Но затем поменял лампочки на зеленые, так как белый и желтый свет плохо влиял на живущих в этом районе летучих мышей.

Однако местные жители и полицейские не одобрили инициативу мужчины — зеленые фонари, расположенные на одном уровне с установленными там светофорами, начали сбивать с толку уже водителей, которые не понимали, что им следует делать на дороге.

В итоге городские власти в принудительном порядке заставили британца убрать зеленые фонари и обязали заплатить штраф за создание «опасной ситуации на дороге», пишет Metro.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Посол России оценил отношения с США после новых санкций
Россияне рассказали, что изменилось на египетских курортах
Умерла актриса из «Кабачка «13 стульев» Татьяна Жукова-Киртбая
В Европарламенте призвали готовить революцию в Белоруссии
Стало известно, сколько Линой Ашрам получит за победу в Токио
Стендапера Мирзализаде арестовали на 10 суток
Певица МакSим обратилась к фанатам впервые после выхода из комы
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Россию обязали выплатить 5 миллиардов долларов
Авто
Новый Genesis GV70: раскрыты цены и комплектации в России Первый среднеразмерный SUV в модельном ряду Genesis будет доступен в пяти различных комплектациях и с тремя моторами на выбор
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Жить для себя 164
Про вечное ( ремонт класса) 163
Студентки, комсомолки, спортсменки и просто красавицы! 160
Как скоротать вечерок 99
Леди
Ксения Бородина развелась с мужем после шести лет брака На финальном заседании их представляли адвокаты.
Дом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь