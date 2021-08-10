14:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследователи выяснили, что прослушивание музыки в наушниках грозит одиночеством
Любители уединенно слушать музыку лишают себя социальных связей
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Исследование, проведенное аудиокомпанией Jabra совместно с психологами, выявило связь между одиночеством и прослушиванием музыки в наушниках.
Результаты показывают, что 15% всех опрошенных старше 25 лет носят наушники каждый день вне работы, а среди молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет этот показатель вырос до 30%. Почти половина участников (47%) слушают музыку или подкасты в наушниках во время прогулок, а 29% — в общественном транспорте, при этом в среднем респонденты носят наушники около 58 минут в день.
38% участников исследования заявили, что надевают наушники, чтобы избегать разговоров с другими людьми. Интересным оказался факт, что владельцы наушников могут не разговаривать с новыми людьми в течение пяти недель.
Комментируя эти данные, профессор Норина Герц, автор книги «Одинокий век», заявила, что мы находимся в разгаре кризиса разобщенности, вызванного цифровыми технологиями, а с пандемией «страх общения» стал еще сильнее.
Избегание подобного общения и «выпадение из социума»
Специалисты рекомендуют любителям носить наушники хотя бы на один день в неделю отказываться от устройства и взаимодействовать с окружающими, чтобы поддерживать свое психическое и физическое здоровье, пишет Unilad.
Екатерина Гура