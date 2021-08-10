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14:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследователи выяснили, что прослушивание музыки в наушниках грозит одиночеством

Любители уединенно слушать музыку лишают себя социальных связей

Источник: Zac Gudakov/CC0

Исследование, проведенное аудиокомпанией Jabra совместно с психологами, выявило связь между одиночеством и прослушиванием музыки в наушниках.

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Результаты показывают, что 15% всех опрошенных старше 25 лет носят наушники каждый день вне работы, а среди молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет этот показатель вырос до 30%. Почти половина участников (47%) слушают музыку или подкасты в наушниках во время прогулок, а 29% — в общественном транспорте, при этом в среднем респонденты носят наушники около 58 минут в день.

38% участников исследования заявили, что надевают наушники, чтобы избегать разговоров с другими людьми. Интересным оказался факт, что владельцы наушников могут не разговаривать с новыми людьми в течение пяти недель.

Комментируя эти данные, профессор Норина Герц, автор книги «Одинокий век», заявила, что мы находимся в разгаре кризиса разобщенности, вызванного цифровыми технологиями, а с пандемией «страх общения» стал еще сильнее.

По словам профессора, взаимодействие с обществом для человека крайне важно — даже 30-секундный обмен мнениями с незнакомцем (например, с продавцом в магазине, водителем такси или случайным попутчиком в метро) может заставить нас чувствовать себя менее одинокими и более значимыми.

Избегание подобного общения и «выпадение из социума» из-за наушников может привести к чувству одиночества, потере уверенности в себе и даже к депрессии.

Специалисты рекомендуют любителям носить наушники хотя бы на один день в неделю отказываться от устройства и взаимодействовать с окружающими, чтобы поддерживать свое психическое и физическое здоровье, пишет Unilad.

Екатерина Гура

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