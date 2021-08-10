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15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

В пиве нашли не изученные наукой молекулы

Открытие поможет лучше контролировать качество пива.

Источник: AP 2021

Примерно 80% из десятков тысяч присутствующих в пиве молекул не описаны в научных базах данных.

Такое открытие сделали ученые из Мюнхена, проанализировав 467 популярных сортов пива из Европы, США, Азии и Африки. Они изучали лагеры, эли, гозе, стауты, «аббатское» и другие виды пива.

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Используя масс-спектрометрию для определения молекулярной структуры напитков, ученые обнаружили в пиве 7,7 тысяч ионов — молекул с электрическим зарядом. Они включают липиды, пептиды, нуклеотиды, фенолы, органические кислоты, фосфаты, углеводы и другие соединения, говорится в исследовании, опубликованном в Frontiers in Chemistry.

Каждое такое соединение может иметь до 25 вариантов молекулярных структур. Это означает, что в сумме в пиве находятся десятки тысяч уникальных молекул. Большинство из них удалось обнаружить впервые благодаря современным технологиям.

Источником такого разнообразия ученые называют разное сырье, а также разнообразные технологии его обработки и ферментации.

Найденные молекулы могут стать мощным инструментом контроля качества пива, говорят исследователи.

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