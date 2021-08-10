15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
В пиве нашли не изученные наукой молекулы
Открытие поможет лучше контролировать качество пива.
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Примерно 80% из десятков тысяч присутствующих в пиве молекул не описаны в научных базах данных.
Такое открытие сделали ученые из Мюнхена, проанализировав 467 популярных сортов пива из Европы, США, Азии и Африки. Они изучали лагеры, эли, гозе, стауты, «аббатское» и другие виды пива.
Используя
Каждое такое соединение может иметь до 25 вариантов молекулярных структур. Это означает, что в сумме в пиве находятся десятки тысяч уникальных молекул. Большинство из них удалось обнаружить впервые благодаря современным технологиям.
Источником такого разнообразия ученые называют разное сырье, а также разнообразные технологии его обработки и ферментации.
Найденные молекулы могут стать мощным инструментом контроля качества пива, говорят исследователи.
Анна Лысенко
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