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15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Безобидное растение из Северной Америки оказалось плотоядным хищником

Оно ловит насекомых необычным способом.

Небольшой цветок Triantha occidentalis, распространенное на болотах вдоль западного побережья Северной Америки, оказалось плотоядным хищником.

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Чтобы ловить насекомых, оно использует липкие волоски на своих соцветиях, что довольно необычно, говорят ученые. Обычно растения-хищники приманивают и захватывают еду листьями или лепестками, сообщает New Scientist.

То, что Triantha occidentalis является хищником, установили биологи из Университета Британской Колумбии в Канаде. Было известно, что цветок в процессе эволюции потерял те же гены, что и хищные растения. Ученые решили удостовериться, нет ли у него хищных привычек. Они скормили плодовым мушкам изотопы азота-15 и отправили их летать рядом с Triantha occidentalis. Вскоре биологи обнаружили «меченый» изотоп внутри растения. Он попал туда вместе с переваренными цветком насекомыми.

«Это не просто еще один вид хищных растений, а совершенно новая группа», — рассказал Цяньши Линь, один из авторов исследования. Ранее было известно 11 групп таких растений, последняя из которых была описана в 2012 году.

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