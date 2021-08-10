15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Безобидное растение из Северной Америки оказалось плотоядным хищником
Оно ловит насекомых необычным способом.
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Небольшой цветок Triantha occidentalis, распространенное на болотах вдоль западного побережья Северной Америки, оказалось плотоядным хищником.
Чтобы ловить насекомых, оно использует липкие волоски на своих соцветиях, что довольно необычно, говорят ученые. Обычно
То, что Triantha occidentalis является хищником, установили биологи из Университета Британской Колумбии в Канаде. Было известно, что цветок в процессе эволюции потерял те же гены, что и хищные растения. Ученые решили удостовериться, нет ли у него хищных привычек. Они скормили плодовым мушкам изотопы азота-15 и отправили их летать рядом с Triantha occidentalis. Вскоре биологи обнаружили «меченый» изотоп внутри растения. Он попал туда вместе с переваренными цветком насекомыми.
«Это не просто еще один вид хищных растений, а совершенно новая группа», — рассказал Цяньши Линь, один из авторов исследования. Ранее было известно 11 групп таких растений, последняя из которых была описана в 2012 году.
Анна Лысенко
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