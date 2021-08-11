12:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Израиле создали роботизированный улей (видео)
С его помощью за пчелами можно ухаживать круглосуточно из любой точки планеты.
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Израильские инженеры создали технологию, которая позволяет круглосуточно следить за здоровьем пчел, лечить их и фиксировать изменения в поведении.
Роботизированный улей оснащен «компьютерным зрением» и искусственным интеллектом, которые способны присматривать за двумя миллионами пчел. Он анализирует их поведение, контролирует температуру и влажность в улье. С такой технологией люди могут заниматься пасекой на удаленке.
«Роботизированная система способна делать то же самое, что и пчеловод: осматривать ульи, лечить пчел, использовать необходимые препараты, собирать мед, разделять и объединять ульи. В общем, механизм может имитировать все действия и выполнять их эффективно, при этом он никогда не устает, не уезжает в отпуск и не жалуется», — рассказал Саар Сафра, основатель и гендиректор компании Beewise.
Конструкторы уверены, что роботизированный улей минимизирует риск гибели пчелиных колоний. Численность этих насекомых во всем мире резко сократилась
Анна Лысенко
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