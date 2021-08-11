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12:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Израиле создали роботизированный улей (видео)

С его помощью за пчелами можно ухаживать круглосуточно из любой точки планеты.

Израильские инженеры создали технологию, которая позволяет круглосуточно следить за здоровьем пчел, лечить их и фиксировать изменения в поведении.

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Роботизированный улей оснащен «компьютерным зрением» и искусственным интеллектом, которые способны присматривать за двумя миллионами пчел. Он анализирует их поведение, контролирует температуру и влажность в улье. С такой технологией люди могут заниматься пасекой на удаленке.

«Роботизированная система способна делать то же самое, что и пчеловод: осматривать ульи, лечить пчел, использовать необходимые препараты, собирать мед, разделять и объединять ульи. В общем, механизм может имитировать все действия и выполнять их эффективно, при этом он никогда не устает, не уезжает в отпуск и не жалуется», — рассказал Саар Сафра, основатель и гендиректор компании Beewise.

Конструкторы уверены, что роботизированный улей минимизирует риск гибели пчелиных колоний. Численность этих насекомых во всем мире резко сократилась из-за пестицидов, болезней и глобального потепления. В израильское ноу-хау уже инвестировали 40 миллионов долларов.

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