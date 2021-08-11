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15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Радиоактивное озеро стало туристическим местом в Австралии

Сюда приезжают за красивыми снимками

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9
фотографий
9
фотографий

В городе Мэри Кэтлин в австралийском Квинсленде когда-то жизнь крутилась вокруг большой урановой шахты. Одноименный урановый рудник был официально открыт в 1958 году, а в 1982 году его закрыли, и город превратился в призрак.

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Сейчас в нем никто не живет, а дома и разные постройки быстро превращаются в руины. Но благодаря пандемии, из-за которой было закрыто международное сообщение, в Австралии начал активно развиваться внутренний туризм, и путешественники вспомнили про небольшой шахтерский городок Мэри Кэтлин.

Главной достопримечательностью этого места является искусственное озеро на месте бывшей шахты. Из-за различных химических соединений вода в озере приобрела насыщенный бирюзовый цвет.

Специалисты говорят, что вода в озере радиоактивна, но уровень радиации совсем незначительный. Именно поэтому сюда пускают туристов, чтобы те смогли сфотографироваться на фоне необычного озера. А вот купаться в воде строго запрещено.

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Отмечается, что власти Квинсленда стали активно развивать туризм в Мэри Кэтлин. Сюда уже возят организованные группы и предлагают переночевать в кемпинге.

Екатерина Гура

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