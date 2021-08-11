15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Радиоактивное озеро стало туристическим местом в Австралии
Сюда приезжают за красивыми снимками
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В городе Мэри Кэтлин в австралийском Квинсленде
Сейчас в нем никто не живет, а дома и разные постройки быстро превращаются в руины. Но благодаря пандемии,
Главной достопримечательностью этого места является искусственное озеро на месте бывшей шахты.
Специалисты говорят, что вода в озере радиоактивна, но уровень радиации совсем незначительный. Именно поэтому сюда пускают туристов, чтобы те смогли сфотографироваться на фоне необычного озера. А вот купаться в воде строго запрещено.
Отмечается, что власти Квинсленда стали активно развивать туризм в Мэри Кэтлин. Сюда уже возят организованные группы и предлагают переночевать в кемпинге.
Екатерина Гура