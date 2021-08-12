17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Британии продали 40-летний кусок торта со свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза
Он ушел с молотка за 2,5 тысячи долларов
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В британском графстве Глостершир прошел аукцион Dominic Winter Auctioneers, на котором был продан 40-летний кусок торта со свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы.
Ожидалось, что кусок торта с королевской эмблемой из глазури мог уйти с молотка за 500−700 долларов, но торги выдались довольно активными, и в итоге он был продан за 2,5 тысячи долларов.
Такую сумму за него заплатил бизнесмен из Лидса и большой поклонник королевской семьи по имени Джерри Лейтон. Мужчина планирует в будущем передать торт на благотворительность.
Сообщается, что сделанный из глазури на основе марципана торт был одним из двадцати трех специальных десертов, приуроченных ко дню королевской свадьбы, состоявшейся 29 июля 1981 года.
Этот торт подарили Мойе Смит, члену семьи
Королевский десерт был продан семьей миссис Смит в 2008 году коллекционеру, а в этом году выставлен на аукцион 29 июля, в день 40-й годовщины свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы, пишет Metro.
Екатерина Гура