14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Золотая лихорадка на Клондайке: топ интересных фактов
125 лет назад началась одна из самых известных золотых лихорадок в истории.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
С природной точки зрения, Клондайк был довольно недружелюбным местом на
По приблизительным данным, в начале золотой лихорадки в поход за золотом отправились около 100 тысяч человек. 60 тысяч из них повернули назад, не добравшись до места, при этом около 10 тысяч погибли по дороге. И лишь около 40 тысяч человек достигли города Доусон, который тогда стал столицей золотоискателей.
Начавшаяся золотая лихорадка сильно беспокоила правительство Канады, ведь Юкон и Клондайк были его территорией, но золотодобытчики в основном прибывали из США. Тогда границы между двумя странами были довольно размыты, и
За порядком там следила
Ближайшим населенным пунктом к месторождению золота оказался город Доусон. Именно здесь разбивали палаточные лагеря и строили хижины искатели приключений. За время золотой лихорадки население города выросло в восемь раз.
Всего в разное время в Доусоне проживало 40 тысяч человек, но после окончания массовой золотодобычи город снова опустел. Сегодня в нем живет всего полторы тысячи человек, зато ежегодно сюда приезжает более 50 тысяч туристов.
Хоть слово «клондайк» и считается синонимом места легких и несметных богатств, разбогатеть в этой золотой лихорадке удалось единицам.
Более того, лишь треть из них реально разбогатела, остальным едва хватило денег, чтобы окупить затраты на поездку.
Не удержался от соблазна быстро разбогатеть и знаменитый писатель Джек Лондон, которому на тот момент был всего 21 год. Вместе с компанией друзей он отправился в Доусон и одним из первых зарезервировал за собой участок для поисков золота. Но удача ему не улыбнулась — участок оказался пустым, и Джек Лондон вернулся домой ни с чем. Зато поездка и новые знакомства вдохновили его на написание книг, которых, возможно, не было бы без такого путешествия.
Пока приезжие золотодобытчики искали сокровища, местные жители на них активно зарабатывали. Во времена золотой лихорадки Доусон был самым дорогим городом США и Канады. Цены на самые необходимые товары там были очень высокими. Например, в самый разгар лихорадки соль можно было обменять на золото в соотношении 1 к 1. А цена на яйца доходила до 3 долларов за штуку. Самым же дорогим и ходовым товаром были лопаты и кирки, которые стоили до нескольких сотен долларов.
Золотая лихорадка, стихийно начавшаяся в 1896 году и продолжавшаяся около двух лет, остудила пыл искателей быстрого богатства, но не исчерпала золотые ресурсы региона. На территории Юкон до сих пор добывают золото, серебро и другие ценные металлы, правда, уже промышленными методами и в гораздо меньших объемах, чем это было 125 лет назад.
Екатерина Гура