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14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Золотая лихорадка на Клондайке: топ интересных фактов

125 лет назад началась одна из самых известных золотых лихорадок в истории.

16 августа 1896 года на Юконе началась золотая лихорадка— неорганизованная массовая добыча золота в регионе Клондайк в Канаде и на полуострове Аляска. Эта золотая лихорадка не была самой масштабной, но стала одной из самых известных, а слово «клондайк» стало именем нарицательным для обозначения несметных богатств. Мы собрали для вас самые интересные факты об этом историческом событии.

Приключения с риском для жизни

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С природной точки зрения, Клондайк был довольно недружелюбным местом на северо-западе Канады рядом с Аляской. Большую часть года здесь стояла минусовая температура, а путь до месторождения золота был довольно сложным и опасным — через перевал Чилкут или вверх по течению реки Юкон.

По приблизительным данным, в начале золотой лихорадки в поход за золотом отправились около 100 тысяч человек. 60 тысяч из них повернули назад, не добравшись до места, при этом около 10 тысяч погибли по дороге. И лишь около 40 тысяч человек достигли города Доусон, который тогда стал столицей золотоискателей.

Самая спокойная золотая лихорадка в истории

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Начавшаяся золотая лихорадка сильно беспокоила правительство Канады, ведь Юкон и Клондайк были его территорией, но золотодобытчики в основном прибывали из США. Тогда границы между двумя странами были довольно размыты, и из-за опасений, что власти США могут заявить права на эту территорию, канадцы быстро образовали отдельный территориальный округ, разметили карты и границы и установили свои законы в местах золотодобычи.

За порядком там следила Северо-Западная конная полиция, которая исполняла обязанности полиции и таможни. Именно благодаря быстрой конной полиции и строгим законам золотая лихорадка в Клондайке считается самой мирной и спокойной в истории.

Расцвет и падение «золотой» столицы

Ближайшим населенным пунктом к месторождению золота оказался город Доусон. Именно здесь разбивали палаточные лагеря и строили хижины искатели приключений. За время золотой лихорадки население города выросло в восемь раз.

Всего в разное время в Доусоне проживало 40 тысяч человек, но после окончания массовой золотодобычи город снова опустел. Сегодня в нем живет всего полторы тысячи человек, зато ежегодно сюда приезжает более 50 тысяч туристов.

Разбогатеть удалось единицам

Хоть слово «клондайк» и считается синонимом места легких и несметных богатств, разбогатеть в этой золотой лихорадке удалось единицам.

Примерно из 40 тысяч золотоискателей только четыре тысячи смогли действительно найти золото.

Более того, лишь треть из них реально разбогатела, остальным едва хватило денег, чтобы окупить затраты на поездку.

Неудача Джека Лондона

Не удержался от соблазна быстро разбогатеть и знаменитый писатель Джек Лондон, которому на тот момент был всего 21 год. Вместе с компанией друзей он отправился в Доусон и одним из первых зарезервировал за собой участок для поисков золота. Но удача ему не улыбнулась — участок оказался пустым, и Джек Лондон вернулся домой ни с чем. Зато поездка и новые знакомства вдохновили его на написание книг, которых, возможно, не было бы без такого путешествия.

Соль по цене золота

Пока приезжие золотодобытчики искали сокровища, местные жители на них активно зарабатывали. Во времена золотой лихорадки Доусон был самым дорогим городом США и Канады. Цены на самые необходимые товары там были очень высокими. Например, в самый разгар лихорадки соль можно было обменять на золото в соотношении 1 к 1. А цена на яйца доходила до 3 долларов за штуку. Самым же дорогим и ходовым товаром были лопаты и кирки, которые стоили до нескольких сотен долларов.

Источник: Christopher Michel/CC BY 2.0

Золотодобыча в наши дни

Золотая лихорадка, стихийно начавшаяся в 1896 году и продолжавшаяся около двух лет, остудила пыл искателей быстрого богатства, но не исчерпала золотые ресурсы региона. На территории Юкон до сих пор добывают золото, серебро и другие ценные металлы, правда, уже промышленными методами и в гораздо меньших объемах, чем это было 125 лет назад.

Екатерина Гура

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