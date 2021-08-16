15:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Вандал испортил одну из новых работ Бэнкси
Накануне уличный художник подтвердил авторство десяти новых граффити в Британии
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В середине августа в нескольких британских городах появились появились новые граффити, выполненные в стиле знаменитого уличного художника Бэнкси. Среди них оказалась танцующая пара, мальчик в панаме, гигантская чайка, крабы и «фирменная» крыса, сидящая в шезлонге с коктейлем в руках.
Через несколько дней Бэнкси сделал пост в своем Instagram и официально подтвердил авторство новых работ, которые он объединил общим названием «A Great British Spraycation». Анонимный художник опубликовал видео, на котором запечатлен сам процесс создания граффити. Несмотря на то, что художник показал себя в кадре, рассмотреть его лицо не представляется возможным, пишет Daily Star.
Однако уже на следующий день после публикации видео
Как пишет Metro, местные власти взяли под особую охрану граффити сразу же, как стало известно об авторстве Бэнкси. Именно благодаря этому вандала удалось поймать очень быстро. Чиновники уже наняли эксперта, который попробует удалить следы белой краски с рисунка и восстановить граффити в его первоначальном виде. После этого работу планируют защитить от дальнейших посягательств с помощью металлической конструкции.
Екатерина Гура