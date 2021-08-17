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15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тульский пряник стал новым сотрудником тульского МЧС

Ему выдали удостоверение и медаль

В региональном управлении МЧС России по Тульской области появился необычный сотрудник. 16 августа там на работу официально приняли тульский пряник, который будет служить инструктором противопожарной профилактики.

По сообщениям местных СМИ, в торжественной обстановке прянику вручили удостоверение и медаль «За пропаганду спасательного дела».

«Принимаем Вас, Пряник Тульский, на службу и назначаем на должность внештатного сотрудника профилактики. Ваша основная миссия — обучение детей пожарной грамоте, и пусть этот почетный труд служит гарантией безопасности юных туляков», — сказали новому сотруднику на церемонии.

Сообщается, что тульский пряник будет посещать детские сады и школы в регионе и обучать детей правилам поведения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. Кстати, пряник сразу же приступил к работе и провел День безопасности в центре отдыха «Новая волна».

Екатерина Гура

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