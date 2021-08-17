Тульский Пряник с огнетушителем устроился на работу в МЧС pic.twitter.com/1r1hfc9KCn— Антон (@f_anton) August 13, 2021
15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тульский пряник стал новым сотрудником тульского МЧС
Ему выдали удостоверение и медаль
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В региональном управлении МЧС России по Тульской области появился необычный сотрудник. 16 августа там на работу официально приняли тульский пряник, который будет служить инструктором противопожарной профилактики.
По сообщениям местных СМИ, в торжественной обстановке прянику вручили удостоверение и медаль «За пропаганду спасательного дела».
«Принимаем Вас, Пряник Тульский, на службу и назначаем на должность внештатного сотрудника профилактики. Ваша основная миссия — обучение детей пожарной грамоте, и пусть этот почетный труд служит гарантией безопасности юных туляков», — сказали новому сотруднику на церемонии.
Сообщается, что тульский пряник будет посещать детские сады и школы в регионе и обучать детей правилам поведения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. Кстати, пряник сразу же приступил к работе и провел День безопасности в центре отдыха «Новая волна».
Екатерина Гура