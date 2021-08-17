В Рязани впервые обнаружили берестяную грамоту

Длина грамоты составляет 8 сантиметров, а ее ширина — около 3 сантиметров. К сожалению, из всего текста сохранились лишь две нижние строки.
Сообщается, что свидетельства об использовании бересты для письма в Кремле Переяславля-Рязанского встречались неоднократно, но впервые археологам удалось найти в Рязани саму грамоту.
Таким образом, Рязань стала тринадцатым городом, где были обнаружены берестяные грамоты. В основном, их находили в Великом Новгороде. Отдельные грамоты также встречались в других древних городах России, Украины и Белоруссии.
Кстати, эта важная находка была сделала накануне Дня археолога, что стало большим подарком для исследователей.