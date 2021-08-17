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16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Рязани впервые обнаружили берестяную грамоту

На Введенском раскопе в Кремле средневекового города Переяславля-Рязанского исследователи из Института археологии РАН обнаружили первую рязанскую берестяную грамоту. Примерный возраст находки они оценили XIV—XV веками

Длина грамоты составляет 8 сантиметров, а ее ширина — около 3 сантиметров. К сожалению, из всего текста сохранились лишь две нижние строки.

В Рязани впервые найдена берестяная грамота Археологи Института археологии РАН обнаружили на территории Рязанского...

Опубликовано Институт археологии РАН Воскресенье, 15 августа 2021 г.
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Сообщается, что свидетельства об использовании бересты для письма в Кремле Переяславля-Рязанского встречались неоднократно, но впервые археологам удалось найти в Рязани саму грамоту.

Таким образом, Рязань стала тринадцатым городом, где были обнаружены берестяные грамоты. В основном, их находили в Великом Новгороде. Отдельные грамоты также встречались в других древних городах России, Украины и Белоруссии.

Кстати, эта важная находка была сделала накануне Дня археолога, что стало большим подарком для исследователей.

Екатерина Гура

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