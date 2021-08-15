14:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы 6 крупных археологических находок 2021 года в России
15 августа в России неофициально отмечают День археолога. Читайте о самых интересных археологических находках года в России.
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На территории Севастополя археологи обнаружили древнее поселение бронзового века. Кроме него, рядом со строящейся трассой «Таврида», исследователи нашли большой могильник на 417 погребений.
На территории Таманского полуострова археологи обнаружили клад, подтверждающий, что в России находилась одна из древнейших христианских епархий. 80 монет эпохи боспорских царей
В это время в Фанагории происходили переломные исторические события — Боспорское царство, к которому относился город, перестало подчиняться
В селе Сергеевка Благовещенского района археологи нашли местные «пирамиды Хеопса», когда начали исследовать даурские «ушастые» городища. Ученые считают, что обнаружили погребальные комплексы, где люди проводили обряды.
В Орловской области российские археологи нашли место, где происходило одно из самых известных сражений эпохи Ивана Грозного — Судбищенская битва между русским войском и крымской ордой 1555 года.
Его удалось установить благодаря любителям истории. После сообщений об обнаружении клубом подводного плавания древних вещей на дне реки Гоголь, расположенной на стыке Тульской и Орловской областей, археологи выехали на место и нашли порядка трёхсот различных артефактов.
На раскопе в историческом центре Великого Новгорода археологи нашли более 1 тыс. предметов
На правобережье Нерли археологи обнаружили клад женских украшений середины I тыс. н.э. В нем — предметы из цветного металла, типичные для культуры поволжских финнов и отличающиеся высокими художественными качествами. Среди находок — и необычная металлическая чаша с петлевидной ручкой.
На городище Старая Рязань был найден клад украшений и денежных слитков из белого металла. Он лежал в небольшом лубяном или берестяном туеске. Клад включал тридцать два предмета, в том числе 8 шейных гривен и 14 браслетов, пять семилучевых височных колец, бусину с зернью, денежные гривны новгородского типа и их части. Общий вес клада — более 2,1 кг.
Анна Лысенко
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