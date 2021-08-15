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14:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы 6 крупных археологических находок 2021 года в России

15 августа в России неофициально отмечают День археолога. Читайте о самых интересных археологических находках года в России.

Артефакты бронзового века в Крыму

На территории Севастополя археологи обнаружили древнее поселение бронзового века. Кроме него, рядом со строящейся трассой «Таврида», исследователи нашли большой могильник на 417 погребений.

Одна из древнейших христианских епархий

Источник: Институт археологии РАН

На территории Таманского полуострова археологи обнаружили клад, подтверждающий, что в России находилась одна из древнейших христианских епархий. 80 монет эпохи боспорских царей III—IV века были в спешке спрятаны в горло старой разбитой амфоры.

В это время в Фанагории происходили переломные исторические события — Боспорское царство, к которому относился город, перестало подчиняться кочевникам-гуннам и перешло под власть христианской Византии.

«Пирамиды Хеопса» под Благовещенском

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В селе Сергеевка Благовещенского района археологи нашли местные «пирамиды Хеопса», когда начали исследовать даурские «ушастые» городища. Ученые считают, что обнаружили погребальные комплексы, где люди проводили обряды.

Место Судбищенской битвы эпохи Ивана Грозного

В Орловской области российские археологи нашли место, где происходило одно из самых известных сражений эпохи Ивана Грозного — Судбищенская битва между русским войском и крымской ордой 1555 года.

Его удалось установить благодаря любителям истории. После сообщений об обнаружении клубом подводного плавания древних вещей на дне реки Гоголь, расположенной на стыке Тульской и Орловской областей, археологи выехали на место и нашли порядка трёхсот различных артефактов.

Более тысячи предметов в Великом Новгороде

На раскопе в историческом центре Великого Новгорода археологи нашли более 1 тыс. предметов XI—XIII веков — украшения, оружие и многое другое.

Клады из Суздаля и Старой Рязани

Источник: Институт археологии РАН

На правобережье Нерли археологи обнаружили клад женских украшений середины I тыс. н.э. В нем — предметы из цветного металла, типичные для культуры поволжских финнов и отличающиеся высокими художественными качествами. Среди находок — и необычная металлическая чаша с петлевидной ручкой.

На городище Старая Рязань был найден клад украшений и денежных слитков из белого металла. Он лежал в небольшом лубяном или берестяном туеске. Клад включал тридцать два предмета, в том числе 8 шейных гривен и 14 браслетов, пять семилучевых височных колец, бусину с зернью, денежные гривны новгородского типа и их части. Общий вес клада — более 2,1 кг.

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