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19:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые открыли три новых вида древних млекопитающих

Это открытие доказывает, что после массового вымирания динозавров млекопитающие эволюционировали быстрее, чем считалось раньше.

Палеонтологи из Университета Колорадо в бассейне Большого водораздела американского штата Вайоминг нашли окаменелые останки древних существ. Проанализировав части костей и зубов нижней челюсти, они обнаружили, что найденные образцы принадлежат трем новым видам древних млекопитающих.

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Эти животные, получившие названия Beornus honeyi, Miniconus jeanninae и Conacodon hettingeri, являются кондилартами — предками современных копытных. По словам ученых, все представители животного мира, которым удалось пережить динозавров, были довольно маленькими, но обнаруженные новые млекопитающие оказались немного крупнее.

Например, самое большое из найденных животных — Beornus honeyi, названное в честь персонажа Беорна из романа «Хоббита» Дж. Р. Р. Толкина, было размером с домашнюю кошку.

Ученые пояснили, что у древних животных было особенное строение зубов — «дутые» премоляры и вертикальные эмалевые гребни, которые позволяли пережевывать и мясо, и жесткие растения.

Специалисты отмечают, что найденные древние существа заставляют пересмотреть данные о ходе эволюции после массового вымирания динозавров и показывают, что она происходила намного быстрее, чем считалось раньше.

По словам ведущего автора исследования Мадлен Аттеберри, когда динозавры вымерли, доступ к разнообразным продуктам питания и отсутствие серьезных врагов позволили млекопитающим быстро развиваться, увеличивая размер тела и совершенствуя зубы, говорится в статье в журнале Journal of Systematic Palaeontology.

Екатерина Гура

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