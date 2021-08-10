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16:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новый вид птерозавра из Австралии сравнили с драконом

У него были огромные крылья, короткие лапы и вытянутая заостренная морда.

Ученые наконец смогли идентифицировать окаменелость птерозавра, найденного в глубинке австралийского штата Квинсленд десять лет назад.

Оказалось, что крупнейшая из известных летающих рептилий на континенте — это ранее неизвестный вид динозавра, который теперь сравнивают с мифическими драконами.

У существа с 7-метровым размахом крыльев во рту было 40 острых, как бритва, зубов, череп длиной около метра, заостренная морда и округлый гребень под челюстью. Найденный динозавр жил примерно 105 миллионов лет назад, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Vertebrate Paleontology.

Задние лапы динозавра были короткими, хвост отсутствовал, а тело было покрыто легким пушком.

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«Он не был создан для поедания брокколи», — пошутил исследователь Тим Ричардс из Квинслендского университета. По словам ученого, налет такого динозавра на добычу был устрашающим зрелищем. Зубы говорят о том, что он охотился в основном на рыбу и других морских существ. При жизни динозавра две третьих территории Квинсленда были покрыты неглубоким морем.

Животное принадлежало к группе птерозавров, известных как Anhangueria. Они процветали в течение 200 миллионов лет на всех континентах Земли. Новый вид получил название Thapunngaka shawi. Это сочетание слов «копье» и «рот» на языке коренного австралийского народа Ванамара с фамилией Лена Шоу — нашедшего скелет палеонтолога-любителя.

Окаменелости птерозавров чрезвычайно редки во всем мире. Эти животные были настолько приспособлены к жизни в полете, что их кости были полыми и чрезвычайно хрупкими, часто толщиной всего в несколько миллиметров, говорят ученые.

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