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17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали след динозавра именем девочки, которая его нашла

Маленькая Лили нашла отпечаток древнего существа, жившего на планете 220 миллионов лет назад.

4-летняя жительница Южного Уэльса Лили Уайлдер в январе 2021 года гуляла с родителями по пляжу Бендрикс-Бэй, когда увидела на камне четкий трехпалый отпечаток, похожий на след динозавра. О находке Уайлдеры сообщили археологам и оказались правы — ученые подтвердили уникальность следа и отметили, что это самый хорошо сохранившийся след, который когда-либо был найден в Великобритании.

По словам ученых, след длиной в 10 сантиметров на британском пляже оставил динозавр, высотой примерно в 75 сантиметров и длиной в два с половиной метра.

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Судя по всему, этот трехпалый хищник, живший около 220 миллионов лет назад, ходил на двух лапах и охотился на мелких животных и насекомых. Однако точно определить, кто оставил этот след, ученые до сих пор не могут. Не исключено, что это новый вид еще неизвестных науке динозавров.

В середине июля камень с отпечатком выставили в Национальном музее Кардиффа на выставке под названием «Ископаемый след Лили», на которую маленькая девочка и ее семья были приглашены в качестве почетных гостей.

Сама маленькая британка очень гордится своей находкой, а археологи уже пообещали, что если след окажется отпечатком нового вида, то в его имени они обязательно упомянут Лили, пишет Metro.

Екатерина Гура

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