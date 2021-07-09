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13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Испании нашли нового динозавра размером с автобус

У него были устрашающие когти.

Источник: Santos-Cubedo et al, 2021, PLOS ONE

Во время раскопок в Каталонии испанские ученые обнаружили челюсть ранее неизвестного науке динозавра.

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Кость была найдена еще в 1998 году в формации Маргас-де-Мирамбель на месте доисторического «кладбища» животных и долгое время оставалась без внимания. Только недавно палеонтологи провели необходимые анализы и были поражены открытием.

Новый род и вид получил название Portellsaurus sosbaynati, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Plos One. Он принадлежит к кладе гадрозавроидов, птицетазовых динозавров, к которым принадлежат и утконосые динозавры.

Portellsaurus sosbaynati жил на территории современной Испании 130 миллионов лет назад. В длину он достигал 8 метров — это размеры туристического автобуса. Весил динозавр не менее 3,6 тонн.

Ученые установили, что динозавр был травоядным, но все же имел несколько устрашающих когтей, которые использовал для самозащиты и добычи фруктов. Кроме того, у Portellsaurus sosbaynati были большие ноздри и, вероятно, очень острое обоняние. У него также был очень большой хвост, который динозавр держал прямо для сохранения равновесия.

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