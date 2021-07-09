13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Испании нашли нового динозавра размером с автобус
У него были устрашающие когти.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Во время раскопок в Каталонии испанские ученые обнаружили челюсть ранее неизвестного науке динозавра.
Кость была найдена еще в 1998 году в формации
Новый род и вид получил название Portellsaurus sosbaynati, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Plos One. Он принадлежит к кладе гадрозавроидов, птицетазовых динозавров, к которым принадлежат и утконосые динозавры.
Portellsaurus sosbaynati жил на территории современной Испании 130 миллионов лет назад. В длину он достигал 8 метров — это размеры туристического автобуса. Весил динозавр не менее 3,6 тонн.
Ученые установили, что динозавр был травоядным, но все же имел несколько устрашающих когтей, которые использовал для самозащиты и добычи фруктов. Кроме того, у Portellsaurus sosbaynati были большие ноздри и, вероятно, очень острое обоняние. У него также был очень большой хвост, который динозавр держал прямо для сохранения равновесия.
Анна Лысенко