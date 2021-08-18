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20:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путешественник из Уфы впервые в истории прошел пешком Уральские горы

Путь длиною в 3183 километра он преодолел за 109 дней

Путешественник и фотограф Олег Чегодаев из Уфы, который 1 мая этого года отправился покорять Уральские горы, завершил свой поход. За 109 дней он пешком прошел весь Урал и преодолел путь длиной в 3183 километра. Таким образом Чегодаев стал первым в мире человеком, который пешком прошел Уральские горы.

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О своем походе Чегодаев рассказывал в соцсетях. В день он преодолевал по 30−40 километров, а запас продуктов пополнял в 18 заранее обозначенных точках.

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К переходу путешественник подготовился основательно и взял с собой все необходимое снаряжение, включая облегченную лодку и электронный «отпугиватель» медведей. Кстати, свой маршрут он отмечал заранее, а потому все желающие могли присоединиться к нему на любом отрезки пути. По словам Чегодаева, в первый месяц его путешествия компанию ему составили несколько человек.

До Олега пройти пешком Уральские горы пытались многие, но во всех случаях какой-либо из участков оказывался непройденным. Зато Чегодаеву все удалось.

«Я прошел Урал! Теперь, глядя на любую широту карты Урала, мне будет что вспомнить», — написал Чегодаев в соцсетях.

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Кстати, как рассказал путешественник, главной целью его похода был не спорт и рекорды, а популяризация Урала, туризма и бережного отношения к природе.

Екатерина Гура

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