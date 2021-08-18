20:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Путешественник из Уфы впервые в истории прошел пешком Уральские горы
Путь длиною в 3183 километра он преодолел за 109 дней
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Путешественник и фотограф Олег Чегодаев из Уфы, который 1 мая этого года отправился покорять Уральские горы, завершил свой поход. За 109 дней он пешком прошел весь Урал и преодолел путь длиной в 3183 километра. Таким образом Чегодаев стал первым в мире человеком, который пешком прошел Уральские горы.
О своем походе Чегодаев рассказывал в соцсетях. В день он преодолевал по 30−40 километров, а запас продуктов пополнял в 18 заранее обозначенных точках.
К переходу путешественник подготовился основательно и взял с собой все необходимое снаряжение, включая облегченную лодку и электронный «отпугиватель» медведей. Кстати, свой маршрут он отмечал заранее, а потому все желающие могли присоединиться к нему на любом отрезки пути. По словам Чегодаева, в первый месяц его путешествия компанию ему составили несколько человек.
До Олега пройти пешком Уральские горы пытались многие, но во всех случаях
«Я прошел Урал! Теперь, глядя на любую широту карты Урала, мне будет что вспомнить», — написал Чегодаев в соцсетях.
Кстати, как рассказал путешественник, главной целью его похода был не спорт и рекорды, а популяризация Урала, туризма и бережного отношения к природе.
Екатерина Гура