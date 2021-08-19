12:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы главные традиции и запреты Яблочного Спаса
19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне. В народе праздник получил название Яблочный Спас.
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Преображение Господне — праздник, посвященный явлению Божественного величия и славы Спасителя перед тремя апостолами во время молитвы на горе Фавор. В этот день в церквях проходят праздничные божественные литургии с обязательным освящением фруктов, овощей меда, трав и цветов. Этими дарами природы принято угощать близких и незнакомых людей, давать их в качестве милостыни нищим, угощать детей и стариков.
Кроме того, в этот день принято оставлять яблоки и другие фрукты на поминальном столе или на могилах умерших людей. Несмотря на то, что Яблочный Спас приходится на Успенский пост, в этот день церковь разрешает употреблять в пищу рыбу, масло и вино.
Название Яблочный Спас появилось в народе
В этот день хозяйки также заготавливали фрукты и овощи на зиму — из них варили варенье, компоты, сушили и готовили для длительного хранения.
В народе праздник Преображения Господня связали с древним славянским праздником урожая, который приходился на конец августа. А потому Второй Спас получил дополнительные традиции. Освящение природных даров в церкви получило «магическое значение» и символизировало не только благодарность богу за дары, но и «гарантировало» хороший урожай на следующий год. К этому дню крестьяне старались собрать все зерновые, а знахарки — заготовить лекарственные травы.
В этот день было принято выходить в поле и связывать «дедову бороду» — колоски пшеницы с поля собирали в большой пучок, который перевязывали красной нитью. Это действо сопровождалось веселыми песнями. Считалось, что обряд принесет щедрый урожай в следующем году.
Кстати, Яблочный Спас также связывали с окончанием лета, а потому крестьяне выходили в поле и провожали солнце «до следующего года».
Существуют и особые традиции этого дня, связанные с определенными запретами. Праздник религиозный, а потому на Яблочный Спас не принято заниматься тяжелым физическим трудом, делать уборку, а также заниматься шитьем и вязанием. Также
В этот день нельзя собирать урожай — это нужно было сделать до праздника. Также в народе считается плохой приметой выбрасывать фрукты и овощи, даже испортившиеся. Считается, что таким образом можно навлечь на себя болезни и неудачи.