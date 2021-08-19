15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Помпеях археологи нашли мумию древнего священника
Это наиболее хорошо сохранившиеся человеческие останки,
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Итальянские археологи при раскопках возле древнего города Помпеи обнаружили гробницу, в которой находились частично мумифицированные останки городского жителя. Тело мужчины, захороненного за несколько десятилетий до того, как Помпеи были разрушены извержением Везувия в 79 году нашей эры, очень хорошо сохранилось — на черепе осталось целым одно ухо и коротко стриженые волосы.
Согласно надписям на гробнице, покойного звали Марк Венериус Секундио. Ему было около 60 лет.
Секундио был захоронен в прямоугольной каменной гробнице, которая
Археологи также обнаружили в гробнице обрывки ткани и две стеклянные бутылки — унгуентарии, в которые наливали масла или духи для ритуалов на римских и греческих кладбищах. В гробнице также находились две погребальные урны, в том числе урна из синего стекла, принадлежащая женщине, имя которой записано как Новия Амабилис («добрая жена»).
По словам археологов, кремация была наиболее распространенным методом захоронения помпейцев в римский период, а потому непонятно, почему самого Секундио не кремировали, а похоронили в гробнице. Ученым теперь предстоит найти ответ на этот вопрос, а также узнать, было ли тело священника мумифицировано естественным путем или его специально обрабатывали, чтобы предотвратить разложение, пишет Live Science.
Екатерина Гура