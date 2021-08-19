Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Скончалась актриса из фильма «Москва слезам не верит» На 82-м году жизни умерла заслуженная артистка РСФСР, актриса театра «Содружество актеров Таганки» Татьяна Жукова-Киртбая
Фоторепортажи
10Не только Берлинская: названы самые известные разделительные стены в истории
16Топ-16 самых известных снимков в истории
15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Помпеях археологи нашли мумию древнего священника

Это наиболее хорошо сохранившиеся человеческие останки, когда-либо обнаруженные в древнем городе

Источник: Archaeological Park of Pompeii

Итальянские археологи при раскопках возле древнего города Помпеи обнаружили гробницу, в которой находились частично мумифицированные останки городского жителя. Тело мужчины, захороненного за несколько десятилетий до того, как Помпеи были разрушены извержением Везувия в 79 году нашей эры, очень хорошо сохранилось — на черепе осталось целым одно ухо и коротко стриженые волосы.

Новость
В Помпеях открывают для посещения древний ресторан быстрого питания

Согласно надписям на гробнице, покойного звали Марк Венериус Секундио. Ему было около 60 лет. Когда-то он был рабом в храме Венеры, но позже был освобожден и присоединился к священству. Он стал зажиточным священником, проводившим ритуалы на латинском и греческом языках.

Секундио был захоронен в прямоугольной каменной гробнице, которая когда-то была расписана изображениями зеленых растений на синем фоне — следы этой краски частично сохранились на внешней стене гробницы. Частично мумифицированное тело было спрятано в запечатанной нише гробницы со сводчатым потолком.

Археологи также обнаружили в гробнице обрывки ткани и две стеклянные бутылки — унгуентарии, в которые наливали масла или духи для ритуалов на римских и греческих кладбищах. В гробнице также находились две погребальные урны, в том числе урна из синего стекла, принадлежащая женщине, имя которой записано как Новия Амабилис («добрая жена»).

По словам археологов, кремация была наиболее распространенным методом захоронения помпейцев в римский период, а потому непонятно, почему самого Секундио не кремировали, а похоронили в гробнице. Ученым теперь предстоит найти ответ на этот вопрос, а также узнать, было ли тело священника мумифицировано естественным путем или его специально обрабатывали, чтобы предотвратить разложение, пишет Live Science.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
В МИД ответили на слова Борреля о влиянии Москвы в Афганистане
Международная федерация гимнастики оценила судейство на ОИ
Пенсии пересчитают: кому и на сколько повысят выплаты осенью
Зеленский уверен в радостном принятии украинской власти в Крыму
Выбраны самые известные фото, навсегда вошедшие в историю
Названы главные традиции и запреты Яблочного Спаса
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Важное решение Мишустина, которого ждали в России
Hi-Tech
Зачем многие приклеивают метку рядом с кроватью Неочевидные способы применения NFC меток в вашей квартире
Горячие темы на Авто
Китайцы наступают? 228
Как в воду глядел. 170
Лукашенко пора менять 106
Я бы послушал --- 96
Кино
Назван самый высокооплачиваемый актер Голливуда Опубликован список из десяти актеров, в 2021 году получивших самые большие гонорары
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Дети
Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка Актриса принимает поздравления
Леди
Ирина Горбачева вышла замуж за экс-солиста Quest Pistols На празднике присутствовали лишь близкие.
Дом
Как выглядит дом Леонардо Ди Каприо в Лос-Анджелесе за $5,75 млн
11 лучших идей для оформления комнаты школьника (советуют дизайнеры)
5 самых интересных спален из домов для краткосрочной аренды
Квартира для мужчины: роскошный интерьер философа и эстета
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь