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19:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Помпеях открывают для посещения древний ресторан быстрого питания

Археологи обнаружили его в Помпеях в 2019 году

В середине августа в археологическом парке Помпеи недалеко от Неаполитанского залива на юге Италии для посещения открывается древняя закусочная термополий, которая была обнаружена археологами в ходе раскопок в 2019 году.

Теперь все желающие смогут лично посмотреть на сохранившийся прилавок для еды с фрагментами фресок и полом из полихромного мрамора.

По оценкам экспертов, найденной закусочной, посетителями которой в основном были бедные жители города, уже около двух тысяч лет.
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Термополий отлично сохранился благодаря вулканическому пеплу, который буквально законсервировал постройку после извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Кстати, на месте раскопок археологи также обнаружили утиные, свиные, козьи и рыбьи кости, а также части улиток в глиняных горшках. По словам специалистов, типичное меню таких древних «заведений» состояло из хлеба грубого помола, соленой рыбы, печеного сыра, чечевицы, мяса на костях и вина.

Отмечается, что вместе с закусочной посетители комплекса смогут увидеть два особняка — Casa di Orione и Casa del Giardino. Они также были найдены в Помпеях и сейчас реставрируются.

Екатерина Гура

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