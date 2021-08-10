В Помпеях открывают для посещения древний ресторан быстрого питания

В середине августа в археологическом парке Помпеи недалеко от Неаполитанского залива на юге Италии для посещения открывается древняя закусочная термополий, которая была обнаружена археологами в ходе раскопок в 2019 году.
Теперь все желающие смогут лично посмотреть на сохранившийся прилавок для еды с фрагментами фресок и полом из полихромного мрамора.
По оценкам экспертов, найденной закусочной, посетителями которой в основном были бедные жители города, уже около двух тысяч лет.
Термополий отлично сохранился благодаря вулканическому пеплу, который буквально законсервировал постройку после извержения Везувия в 79 году нашей эры.
Кстати, на месте раскопок археологи также обнаружили утиные, свиные, козьи и рыбьи кости, а также части улиток в глиняных горшках. По словам специалистов, типичное меню таких древних «заведений» состояло из хлеба грубого помола, соленой рыбы, печеного сыра, чечевицы, мяса на костях и вина.
Отмечается, что вместе с закусочной посетители комплекса смогут увидеть два особняка — Casa di Orione и Casa del Giardino. Они также были найдены в Помпеях и сейчас реставрируются.