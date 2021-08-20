Опубликовано Catherine Mcgeoghegan Понедельник, 16 августа 2021 г.
19:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Ирландии нашли бутылку с посланием из Канады
С его отправителем уже связались
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Трое мальчиков из ирландского Гринкасла случайно обнаружили на пляже графства Керри загадочную бутылку с посланием. Свою находку братья Ойсин О'Догерти и Иоган О'Догерти и их двоюродный брат Одран О'Салливан отнесли домой бабушке, которая помогла ребятам открыть бутылку.
Внутри они обнаружили записку от канадского рыбака Крейга Дровера. Надпись гласила: «Эта бутылка была выброшена за борт “Арктического орла” на грандиозных берегах Ньюфаундленда, Канада, во время ловли снежных крабов». В своем послании Крейг также указал электронный адрес для связи и просил сообщить ему, где будет обнаружено послание.
Кэтрин МакГегеган вместе с внуками сначала разместила фото находки на Facebook, а затем связалась с канадским рыбаком.
«Рад слышать, что мальчики нашли мое послание в бутылке. Вероятно, они были очень взволнованы. Думаю, это хороший способ закончить летние каникулы. Удивительно, как далеко уносятся эти бутылки», — написал рыбак в ответном письме.
Дровер сказал, что во время рыбалки он часто бросает послания в бутылках в воду. Одна из его бутылок была обнаружена ранее в 2018 году серфингистом у побережья Испании.
Екатерина Гура