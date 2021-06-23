14:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница США нашла почти 100-летнее послание в бутылке
Оно стало неожиданным приветом из прошлого для потомков автора.
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Дженнифер Даукер из США нашла в озере Мичиган загадочное письмо в бутылке, написанное еще в 1926 году, и смогла связаться с потомками его автора, сообщает CNN.
Даукер — хозяйка небольшого туристического бизнеса. Она управляет лодкой со стеклянным дном, катая туристов по озеру и показывая им затонувшие корабли. Недавно Дженнифер надела водолазный костюм и погрузилась в озеро, чтобы помыть стекло.
Находку принесли в офис, письмо достали и просушили. «Не могли бы вы, человек, нашедший бутылку, вернуть эту записку Джорджу Морроу из Чебойгана, штат Мичиган, и сказать, где она была найдена?» — говорилось в письме из прошлого.
Дженнифер разместила фото письма в соцсетях. Проснувшись на следующий день, она была поражена: ее публикацией поделились более 100 тысяч раз. И уже вскоре женщина получила сообщение от дочери Джорджа Морроу, Мишель Примо.
Мишель рассказала, что ее отец умер в 1995 году. Он был очень романтичным человеком — бросить послание в озеро или океан было в его духе. Сама Мишель не пользуется соцсетями, но ей позвонили совершенно незнакомые люди и рассказали о необычной находке. Интересно, что произошло это в День отца, который празднуют 20 июня.
Дженнифер предложила Мишель забрать записку, но женщина посчитала, что она должна остаться у капитана. Теперь послание украсит одну из стен на лодке Даукер.
Анна Лысенко