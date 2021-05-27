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15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

В России нашли послание в бутылке, отправленное 10 лет назад

Его отправили польские студенты

Жительница Польши Наталья Куновская в конце мая получила неожиданный привет из России. Эколог Максим Жолудев нашел на побережье Финского залива стеклянную бутылку с запиской с данными Натальи.

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Как рассказала девушка, ровно десять лет назад, в 2011 году, она была студенткой Краковского университета науки и техники и приезжала в Санкт-Петербург в рамках международного студенческого обмена.

Отдыхая вместе со своей подругой на местном пляже, они решили написать послание в бутылке. К записке приложили 10-рублевую купюру «для привлечения внимания».

В течение десяти лет с Натальей никто не связывался, а потому она решила, что бутылка просто потерялась. Однако в мае ей написали из России. Максим Жолудев нашел бутылку и решил рассказать об этом отправительнице. Узнав, что Максим — эколог, Наталья извинилась за «мусор», но они оба обрадовались находке, пишет UPI.

Екатерина Гура

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