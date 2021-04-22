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18:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семья из США нашла послание в бутылке, отправленное 30 лет назад

«Привет из прошлого» преодолел путь в 400 километров.

В середине апреля Дэниел Стэнфилд гулял со своей дочерью Скайлар Мэй возле Открытого озера, недалеко от Рипли, штат Теннесси, когда заметил в воде необычную бутылку. По словам мужчины, во время ледохода к берегу часто прибивает разный мусор, но он сразу понял, что эта бутылка была непростой.

Выловив находку они обнаружили внутри послание написанное Джоном и Триной 21 декабря 1990 года. Там же сообщалось, что бутылка отправилась в плавание Грин-Ривер, в штате Кентукки.

За эти годы послание преодолело путь в более чем 400 километров, проплыв Грин-Ривер, реку Огайо и реку Миссисипи, прежде чем оказалось в озере.

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Сразу после обнаружения бутылки с посланием, супруга Дэниела Рэм опубликовала пост на Facebook, в котором попросила помощи в поиске той самой пары, что отправила письмо. И сила соцсетей сработала. Уже через день ей написала Трина Холландер, которой о посте рассказал сын.

Сама американка не помнила, как отправляла послание, зато об этом вспомнил ее супруг, который сообщил, что бутылку они запечатывали, когда еще не были женаты и только переехали в дом на берегу реки.

Обе семьи отметили, что планируют поддерживать связь друг с другом, так что послание в бутылке все-таки было отправлено не напрасно, пишет издание Jackson Sun.

Екатерина Гура

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