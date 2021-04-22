Семья из США нашла послание в бутылке, отправленное 30 лет назад

В середине апреля Дэниел Стэнфилд гулял со своей дочерью Скайлар Мэй возле Открытого озера, недалеко от Рипли, штат Теннесси, когда заметил в воде необычную бутылку. По словам мужчины, во время ледохода к берегу часто прибивает разный мусор, но он сразу понял, что эта бутылка была непростой.
Выловив находку они обнаружили внутри послание написанное Джоном и Триной 21 декабря 1990 года. Там же сообщалось, что бутылка отправилась в плавание Грин-Ривер, в штате Кентукки.
За эти годы послание преодолело путь в более чем 400 километров, проплыв Грин-Ривер, реку Огайо и реку Миссисипи, прежде чем оказалось в озере.
Сразу после обнаружения бутылки с посланием, супруга Дэниела Рэм опубликовала пост на Facebook, в котором попросила помощи в поиске той самой пары, что отправила письмо. И сила соцсетей сработала. Уже через день ей написала Трина Холландер, которой о посте рассказал сын.
Сама американка не помнила, как отправляла послание, зато об этом вспомнил ее супруг, который сообщил, что бутылку они запечатывали, когда еще не были женаты и только переехали в дом на берегу реки.
Обе семьи отметили, что планируют поддерживать связь друг с другом, так что послание в бутылке все-таки было отправлено не напрасно, пишет издание Jackson Sun.