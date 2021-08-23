Ученые раскрыли тайну доисторического яйца возрастом 100 млн лет

Ученые из Китая провели исследования древнего окаменелого яйца размером с теннисный мяч, которое было найдено в Хэнани в 2018 году.
С помощью 3D-реконструкции и высокоточного микрокомпьютерного сканирования им удалось узнать, что доисторическое яйцо отложила гигантская древняя черепаха Yuchelys nanyangensis около 100 миллионов лет назад.
Эти черепахи жили во времена мезозоя и достигали в длину почти двух метров.
В ходе исследования ученые выяснили, что внутри находится идеально сохранившийся и сформировавшийся детеныш, который, правда, так и не появился на свет. Кроме того, сканирование окаменелости показали, что скорлупа яйца была довольно толстой — около 2 миллиметров, а это примерно в шесть раз толще скорлупы куриных яиц.
Ученые полагают, что такая толстая и жесткая оболочка была, скорее всего, защитой от хищников и сложных природных условий того периода, пишет CGTN.